Coque Malla, en ‘La Resistencia’: “Estoy hasta los huevos de cantar No puedo vivir sin ti’”

La relación de muchos músicos con sus canciones suele ser complicada en la gran mayoría de ocasiones. Y más cuando un hit se convierte en un éxito tan importante que su control escapa de manos del artista. Son los temas que se convierten en himnos y se reproducen una y otra y otra vez... Le ha pasado a decenas de solistas (Gwen Stefani, Celine Dion, James Blunt...) y ayer Coque Malla en La Resistencia reconoció que él también se suma a la lista.

En la visita del solista y ex líder de Los Ronaldos al programa de Movistar+ presentado por David Broncano no podía faltar la música pero cuando llegó el momento de elegir la canción que el público quería que cantara, el presentador se adelantó a sus deseos pidiendo No puedo vivir sin ti.

"¿Qué canto? Porque no he traído guitarra... La última vez, ¿qué hice? Hice una versión de Dylan, en plan Dylan de El ritmo de la noche" empezó explicando Coque Malla. Y cuando salió el nombre de su tema más popular, el solista puso voz de cansancio. "No puedo vivir sin ti... "Que la canten ellos... estoy hasta los huevos de cantarla, pero yo, y todos vosotros también deberíais estarlo de ella".

Después de que Grison bromeara sobre el espíritu con el que parte del público había coreado una de las estrofas, el músico decidió cantar su nuevo tema, Una sola vez, incluido en el disco Cuatro canciones aunque como explica La Resistencia en sus redes sociales "la guitarra desafinada es por nuestra culpa".

No cabe duda de que el nombre de Coque Malla y el de Los Ronaldos, el grupo con el que revolucionó la escena musical del rock de nuestro país en los años 80, está asociado indisolublemente a uno de sus mayores éxitos: No puedo vivir sin mí. Pero como ha sucedido en este caso y en otros muchos anteriores la relación de los artistas con sus canciones pasa por diferentes épocas, en algunas de las cuales, se hartan bastante de interpretar siempre una única canción intentando mostrar que son más que solo ese tema y que su mensaje musical no se limita a un único hit.

Entendiendo que el artista pueda estar cansado de interpretar su éxito, nosotros nunca nos cansaremos de No puedo vivir sin ti, una canción que como él mismo explicó dice mucho más de lo que a priori su letra cuenta.