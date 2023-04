5 canciones dance que deberías escuchar esta semana: Calvin Harris, Joel Corry, Sigala, Jonas Blue...

Mientras los festivales inundan los espacios abiertos de medio mundo, los mejores djs del planeta están presentando sus novedades con las que se presentarán ante su público en esta privavera/verano esplendorosa. El sol y el buen tiempo nos invitan a disfrutar de las grandes canciones que la música electrónica nos ha dejado en los últimos días.

Cinco canciones que llegan de la mano de Diplo, Joel Corry, Sigala y Jonas Blue además de Hardwell remezclando la colaboración de Calvin Harris y Ellie Goulding que ya de por sí era un temazo. Ahora adquiere una nueva dimensión con el sello de la casa del dj neerlandés.

Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Miracle (Hardwell remix)

Su estreno se produjo durante la celebración del pasado Ultra Music Festival en Miami en el mes de marzo pero su versión de estudio completa ha llegado ahora a través del canal oficial del dj escocés. Un remix trance que lleva la inconfundible marca de Hardwell y que preserva el espíritu del hit original.

La voz de la británica sigue siendo la piedra angular de la canción pero ahora está aún más rodeada de sintetizadores y efectos musicales que le dan a la canción una energía aún mayor.

Joel Corry - Do u want me baby= (With Billen ted and Elphi)

La música electrónica en Reino Unido suenan, y mucho, a Joel Corry. El músico, productor y dj acaba de presentar su nuevo sencillo con el que espera reeditar el éxito de anteriores temas como Head and heart o Lionheart (Ferless). "Do U Want Me Baby? es la canción más adictiva en la que he trabajado" ha publicado a través de sus redes sociales

Para ello se ha unido al dúo británico Billen Ted formado por Tom Hollings y Sam Brennan y a la cantante Elphi que presta su voz a su nueva composición. ¡Vaya temazo!

Sigala - Feels this good (Jodie Harsh remix)

Desde las islas británicas también llega otro temazo de la música electrónica: Feels this good. La canción es del dj y productor británico Sigala quien desde Norfolk ha conseguido trasladar a todo el mundo su visión de la música dance. En esta nueva entrega cuenta con la ayuda de Jodie Harsh, responsable del remix de su canción.

Jonas Blue feat. RANI - Finally

No nos movemos de Reino Unido para la siguiente novedad. Jonas Blue acaba de lanzar Finally, un temazo para este verano en el que comparte colaboración con la neerlandesa Rani que le da una dimensión fiestera y profunda a este hit que puede ser una de las apuestas EDM más importantes de este 2023.

Diplo ft. Dove Cameron y Johnny Blue Skies - Use me (Brutal hearts)

Hay pocas amistades tan bonitas y fructíferas como la que mantienen Sturgill Simpson y Thomas Wesley. Quizá esos nombres no os digan demasiado pero si hablamos de Diplo y Johnny Blue Skies ya es otra cosa. Su nueva colaboración junto a la actriz Dove Cameron parece estar inspirada en el álbum A sailor's guide to Earth. Hora de disfrutar del fruto de su trabajo: ¡play!