Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David Flores con un zasca a Rocío Flores

Lo de Marta Riesco y Antonio David Flores ha sido un auténtico culebrón desde que iniciaron su relación. Estaba Olga Moreno en Supervivientes cuando comenzaron los rumores de que andaban juntos y cuando la mujer del ex guardia civil volvió de Honduras rompió su matrimonio al enterarse de todo lo que había.

Fue un bombazo mediático en el mundo del corazón y, sobre todo, en el universo de Mediaset al que pertenecía ella que, en aquellos momentos era reportera de El programa de Ana Rosa. De allí salió a Ya es mediodía o Fiesta. Y mantuvo su guerra personal con Sálvame a la que hace solo unas horas criticaba por su altercado con Laura Escanes.

Hubo muchas mentiras, muchos comentarios, muchas críticas, muchas opiniones de unos y otros y varias idas y venidas de la pareja que se veía sobrepasada por la situación. Pero parece que el amor venció y Marta y Antonio David siguieron juntos pese a la oposición, entre otros, de Rocío Flores.

Hace unas semanas se producía el despido fulminante de la periodista en la casa donde había trabajado los últimos años y entendemos que no atraviesa uno de sus mejores momentos unidos a los constantes rumores de crisis con Antonio David.

Confirmación de la ruptura

Ahora, dos años de relación ha sido ella que la ha anunciado la ruptura parece que definitiva de la pareja. “Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche”, anunciaba en redes sociales a través de un storie que tenía de fondo las vistas que se ven desde la casa que comparte o compartía con su chico en Málaga.

No ha dado detalles de lo que ha sucedido entre ellos, pero sí señala una culpable: “Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”. Las que en su día eran grandes amigas, acabaron separadas por esta relación que no se acababa de entender.

Storie de Marta Riesco anunciando su ruptura sentimental. / Instagram

“Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida”, escribía sobre una foto de bolsas llenas de objetos. Como si le hubieran puesto las maletas en la calle.

Mensaje de Marta Riesco en sus redes sociales. / Instagram

Seguro que va a convertirse en uno de los temas del día en todos los programas de Telecinco de hoy y, poco a poco, saldrán muchos testimonios que irán arrojando luz sobre esta ruptura. Algunos dirán que es la crónica de una muerte anunciada y es que no muchos apostaban por un futuro sólido entre ellos.