Dani Martín, premiado por la Comunidad de Madrid el próximo 2 de mayo

La Comunidad de Madrid ha hecho públicos los diferentes reconocimientos (Medallas de Oro y Plata, Gran Cruz y Encomiendas de la Orden del Dos de Mayo) que entregará el próximo 2 de mayo a reconocidas figuras de la política, el deporte, la sociedad, el entretenimiento, la música... Y entre los galardonados de este año figura un nombre conocido y muy querido por todxs: Dani Martín.

El solista madrileño está entre las 17 personalidades, instituciones y entidades sociales que serán reconocidas por la CAM en una ceremonia de entrega que tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo.

"El próximo 2 de mayo será también galardonado con la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid el cantante madrileño Daniel Martín García, conocido popularmente como Dani Martín. Con esta distinción se premia la trayectoria artística de este compositor, no sólo en su actual etapa actual como solista sino como líder del que fuera su grupo El canto del loco" se puede leer en la nota de prensa publicada y remitida a los medios.

Será la segunda aparición pública del solista madrileño en este 2023 desde que a finales del pasado año anunciara que se tomaba un tiempo de descanso para relajarse, disfrutar, componer, crear, pensar, leer... La última vez que le vimos fue durante otra ceremonia de entrega de galardones, en este caso los Premios Dial.

Allí la música nacional le rindió un merecido homenaje por toda su trayectoria y hasta su madre se llevó un premio en la categoría de "La madre que lo parió". Vimos a un Dani Martín relajado, feliz y rodeado de amigos y compañeros que le quieren tanto personal como profesionalmente.

Gracias, @Cadena_Dial, por este premio y por una noche rodeado de cariño, compañeros maravillosos y alegría.

Felicidades, Dial. Gracias, me vuelvo a la cueva. — Dani Martín (@_danielmartin_) March 17, 2023

"Me apetece jugar y disfrutar de la vida. Seguir haciendo lo que me sale de verdad. Creo que no tengo ninguna necesidad de sacar un disco ni de hacer una gira. Cuando vuelva a suceder que sea porque realmente me ha salido de las vísceras" explicó en los micrófonos de Divinity durante la alfombra verde de esos premios.

De momento el artista no ha puesto ningún mensaje en sus redes sociales pero no tenemos ninguna duda de que dada la importancia de este premio en el día festivo de Madrid, el cantante acudirá y hará una de sus escasas apariciones públicas de este año. ¡Enhorabuena!