Frank Ocean, finalmente, no actuará de nuevo en el Coachella Festival este próximo fin de semana

Sin duda alguna, Frank Ocean se ha convertido en el artista protagonista del Coachella Festival de este 2023 y no sólo porque se subiera a un escenario después de no hacerlo desde 2017, sino por todo lo que ha dado de sí su actuación.

La primera decepción llegaba cuando la organización del evento anunciaba a última hora que su concierto no sería retransmitido por streaming como el resto. Una cancelación que no sentó nada bien a todos los que estaban preparados en casa para no perderse el show.

Pero es que en Indo (California) las cosas no fueron mejor. Una hora de retraso, un concierto más corto de lo esperado y una serie de detalles como que no se vendiera merch del artista, hicieron explotar a muchos de los allí presentes.

Eso sí, no faltaron voces defensoras como la de Justin Bieber que disfrutó del concierto del rapero y le dedicó unas bonitas palabras de admiración.

Cancelación

En principio, la cosa se iba a repetir este próximo fin de semana. Frank Ocean había sido elegido para cerrar el festival el domingo. Pero ya no será así como ha confirmado el representante del rapero a la revista Rolling Stone.

“Después de sufrir una lesión en la pierna en los terrenos del festival en la semana previa al fin de semana 1, Frank Ocean no pudo realizar el espectáculo previsto, pero aún tenía la intención de hacerlo, y en 72 horas, el espectáculo fue reelaborado por necesidad”, decía para anunciar que se cancela su concierto.

Por lo visto, el cantante de 35 años sufrió serias lesiones que le imposibilitan su participación: “Por consejo del médico, Frank no puede realizar el fin de semana 2 debido a dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda”.

Nueva decepción para todos los que tenían previsto verle. “Fue caótico. Hay algo de belleza en el caos. No es lo que tenía la intención de mostrar, pero disfruté estar ahí y los veré pronto”, expresó el músico en el comunicado difundido por el representante.

Parece ser que Blink-182 será el grupo encargado de sustituirle en el cierre del festival.