La audiencia cuestiona la última expulsión de Arelys Ramos en ‘Supervivientes’

Manuel Cortés, Arelys Ramos, Yaiza Martín o Raquel Arias. Uno de ellos tenía que convertirse en el expulsado de la semana en Supervivientes después de que el martes pasado se salvaran Adara Molinero y Asraf Beno.

El primero ha sido Manuel Cortés, que se ha mostrado muy emocionado al poder seguir en el concurso: "Gracias España, no sabéis la tranquilidad que me da y la ilusión que me hace saber de vosotros, muchas gracias por todo el apoyo".

El segundo nombre que pronunciaba Jorge Javier Vázquez era el de Yaiza Martín que no podía creérselo. Tras abrazar a sus compañeras, se iba corriendo a brazos de Ginés.

Dos primeras salvaciones con las que una parte de la audiencia no pareció estar muy de acuerdo como así mostró en sus comentarios en redes sociales.

Nueva expulsada

La cosa quedaba entre Arelys y Raquel. “Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el concursante salvado y, por tanto, siga en el concurso, sea Raquel”, anunciaba Jorge Javier. “Tengo que dedicar este momento a mi mitad, a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Muchísimas gracias a todos por dejarme estar aquí”, decía emocionada.

Le decía a Asraf que se mantuviera tranquilo y cuando Laura Madrueño le preguntaba por qué le había dicho eso, admitía que “han sido un poco injustos con él y quiero que no se meta en problemas, creo que han sido metemete con él y es buena gente”. Palabras que emocionaban al novio de Isa Pantoja que no dudaba en levantarse para abrazarla.

Pese a esa demostración de cariño, la ventaja se la dejaba a Raquel “porque tiene muchas ganas de seguir aquí, de luchar y tiene muchísima ilusión y creo que se lo merece”. El lastre se lo dejaba a Adara, “no he podido aclarar con ella las cosas. Tuvo un mal comienzo conmigo, creo que no quiso conocerme”.

El destino quiso que Adara se quedara con el lastre, pero antes tocó decir adiós a Arelys. "Me ha gustado mucho conocer esa otra parte que nos ha mostrado en Supervivientes, esa de emocionarse", le decía Jorge Javier.

"Me emociono, soy persona, otra cosa es que sea una mujer un poco dura, pero tengo mi lagrimita también", se defendía ella. "Nos ha encantado verte emocionarte y estoy conteniéndome la emoción porque no estoy acostumbrado a verte llorar y me impacta más", añadía el presentador.

De allí se marchó a Playa de los olvidados con Artùr Dainese y Jamie Nava. El domingo veremos si sigue o se despide definitivamente del concurso.