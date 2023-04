La audiencia de ‘Supervivientes’ pide la expulsión disciplinaria tras un encontronazo entre Yaiza y Adara

Que Yaiza Martín y Adara Molinero no se soportan en Supervivientes es algo que nadie puede poner en duda y sus enfrentamientos son constantes. Uno de ellos lo hemos visto esta semana en Tierra de nadie.

El Pirata Morgan mandaba a Jonan, Adara, Bosco, Diego y Yaiza al bosque para comer tortilla de patata con pan. El único inconveniente es que los trozos eran de diferente tamaño y tenían que ponerse de acuerdo para repartirlos.

Adara empezaba diciendo que esperaba que los trozos pequeños no se los dejaran para las chicas. Bosco era el primero en votar porque el trozo más pequeño fuera para Adara porque consideraba que no había estado muy activa. Yaiza le seguía los pasos y también votaba por ella “porque no ha metido ni un pescado en el caldero”.

“Sería de coña que yo me comiera el más pequeño de todos y esta señorita que lleva dos semanas aquí, no, que lleva un mes y medio comida. Solamente hay que ver su cuerpo y el mío, que no me quedan reservas prácticamente”, se defendía Adara.

Jonan opinaba que el pequeño tenía que ser para Yaiza. Pero el resto votaba en contra. “Yo no me merezco esto y como superviviente tengo dos cojones y no me lo merezco”, aseguraba Adara que se negaba a aceptar ese reparto.

El Pirata Morgan les daba un minuto más para ponerse de acuerdo, pero no lo conseguían y se quedaban todos sin comer.

Enfado

Cuando volvían a la playa, Yaiza cargaba contra Adara. “Que estoy de vacaciones desde ya mismo, mira, voy a tomar sol. Y todavía dice ‘tú tienes más cuerpo que yo’, porque está celosa y no tiene estas dos tetas. ¿Estamos locos o qué? Vete a cagar Cindy Crawford, al sol del Caribe”, se desahogaba.

Por otro lado, Adara se derrumbaba junto a Asraf Beno. “Qué sinvergüenzas tío, es que estoy harta, es que ya tengo que explotar. Estoy hasta las narices. Todas las semanas, nominada. No me dejan hacer la comida. Me tiras por tierra todo. ¿Y qué me quieren hacer sentir, una mierda, una basura?”, decía entre hipos.

“Yo me dejo la piel aquí, y tengo dos cojones y soy una buena superviviente. ¿Y sabes lo que no soy? Bien queda”, le decía a su único amigo en la isla.

Yaiza seguía despotricando contra su compañera, acusándola de no hacer nada, ni pescar, ni abrir cocos, ni cuidar fuego. Bosco y Diego se ponían de su lado y aseguraban que durante su excursión tenían que cargar con un cofre que no ha sujetado ella ni en la subida ni en la bajada.

“Me querían dar un trocito de tortilla enano, pero no me duele el trocito así, me duele que se me tire por tierra”, continuaba Adara.

La amenaza

“Como me vuelva a decir algo del físico, cuidado, porque lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto. Espérate a mañana”, decía Yaiza.

Unas palabras que gran parte de la audiencia ha interpretado como una amenaza, lo que les ha hecho pedir la expulsión disciplinaria de la concursante.

“Ya basta, que yo evito discutir siempre, pero llega un día que explotas, joder, basta ya”, seguía desahogándose Adara entre lágrimas y con el apoyo de Asraf.

En plató, su madre, Elena Rodríguez, también estallaba: “Voy a intentar tranquilizar porque, si estoy allí, esa tiparraca me escucha, porque no tiene otro nombre. Es una agresiva”.