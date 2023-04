Arelys Ramos, expulsada definitiva en ‘Supervivientes’: “Me hubiera gustado estar más tiempo”

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que le expulsado definitivo sea… Arelys Ramos”. Con estas palabras Ion Aramendi anunciaba que la madre de Yulen Pereira se convertía en la quinta eliminada definitiva de la edición. “Lo sabía, ya se lo había dicho”, reaccionaba ella.

“Aguantar y comer muchas caracolas”, les deseaba a Artùr Dainese y Jamie Nava, sus compañeros en Playa de los olvidados desde que fue expulsada el pasado jueves.

Jaime Nava no dudaba en marcarse un bailecito con ella. “Llegarán lejos los dos”, aseguraba Arelys sobre sus compañeros a los que ha podido conocer mucho mejor estos días.

Sin ganas de marcharse

Arelys no es de las concursantes que estaban deseando volver a Madrid como le ocurrió a Katerina Safarova o Gabriela Arrocet en semanas anteriores. Ella hubiera disfrutado todavía un tiempo más en el concurso.

“Evidentemente me hubiera gustado quedarme, pero sabía cuando llegué a la playa que ellos llevan aquí mucho tiempo y era difícil. Ellos han hecho un buen tándem y creo que van a llegar lejos”, le explicaba a Aramendi.

“Estoy orgullosa de dónde he llegado. Me hubiera gustado estar más tiempo, pero no ha sido posible y ya está”, terminaba diciendo. El presentador le daba la enhorabuena por haber sido una buena superviviente.

En esta ocasión no se emocionó tanto al despedirse de sus compañeros como el pasado jueves cuando se abrazaba a Asraf y, entre lágrimas, reconocía que habían sido muy injustos con él.

Ahora, toca volver a Madrid donde contará el próximo martes, en Tierra de nadie, cómo ha vivido esta aventura y cómo están realmente las cosas en Honduras. Veremos si defiendo nuevamente a Asraf o saca la cara por el resto del grupo con el que ha convivido estos días.

En su recuerdo queda esta experiencia que ha disfrutado al máximo dándolo todo en las pruebas. Tampoco se ha librado de las discusiones, especialmente con Yaiza. De hecho, su encontronazo fue el que le valió la nominación disciplinaria que le ha llevado hasta el final de su concurso.

A su vuelta se reencontrará con su hijo, Yulen Pereira que parece que ha hecho muy buenas migas con Katerina Safarova, y podrá hablar con Anabel Pantoja como ella misma dijo que haría cuando descubrió, en la visita de su hijo, que ya no era su nuera.