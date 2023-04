Marina abandona el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ ante las palabras de Manuel y el enfado de Álex

El pasado lunes conocimos, por fin, la decisión final de las parejas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Solo una de las parejas pudo sobrevivir a la experiencia, el resto tomó caminos por separado.

Este lunes veremos el reencuentro seis meses después. Marina y Álex decidieron romper en la hoguera final. Ella eligió marcharse sola pese a haber encontrado conexión con un par de solteros y él, optó por irse con Yaiza y comenzar una nueva relación.

Ahora toca verse de nuevo las caras, unos cuantos meses después de aquella dura experiencia. “No creo que sea solo culpa mía todo lo que pasó allí”, asegura Álex que dejó claro que “volamos juntos todo el viaje”.

Cuando Sandra Barneda pregunta qué paso en ese viaje, Marina no da detalles, pero lo dice todo: “Nada, de todo”. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que hubo acercamiento entre ellos, por lo menos, durante el regreso a España.

Disputa con Manuel

También veremos en el reencuentro a Manuel, el ex militar que se enamoró de Marina en la isla y acabó abandonando la villa cuando vio la conexión que empezaba a tener ella con otro de los tentadores, Miguel de Hoyos. Los celos de él acabaron convirtiendo sus últimos días en una discusión constante.

Álex le pregunta si hubo algo entre ellos una vez acabado el programa y Manuel confirma que sí. Álex le pido que se lo cuente todo con pelos y señales. “¿Cómo eres tan falso? Yo contigo no me he acostado en la puta vida”, le reprocha Marina bastante nerviosa.

“Que no hablaba de nada con él”, dice a gritos Marina a Álex que no deja de repetir lo mentirosa que es. “A mí tampoco me dijo que estaba hablando contigo, no tenía ni puta idea”, añade Manuel que vuelve a llevarse el insulto de falso de Marina.

La discusión sube de tono y Marina, acorralada por los dos acaba abandonando el plató mientras Manuel dice que no lo aguanta. Volvía para decirle a Álex que “todo lo que está contando esta persona es mentira” y negaba que se hubiera encontrado con él tres veces como aseguraba Manuel.

“Te lo juro que no me he acostado con él”, insistía Marina desesperada ante las dudas de Álex.

La decepción de Yaiza

Tampoco faltará Yaiza, la malagueña con la que él decidió comenzar una relación y que meses después asegura que se ha sentido engañada por él, “claro, mucho”. Palabras que nos hacen pensar que aquello no acabó de cuajar.

Está claro que no lo hemos visto todos y las cosas, una vez apagadas las cámaras han dado muchos giros.