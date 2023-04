Lo de Marina y Álex en el reencuentro, de lo más surrealista que ha sucedido en ‘La isla de las tentaciones’

Marina y Álex no empezaron con buen pie su experiencia en La isla de las tentaciones. Discutieron cuando llegó el momento de ir cada uno a su villa. Y cada uno por su lado, no tardaron en encontrar una tentación.

Marina se acercó a Manu que terminó abandonando la villa por celos cuando vio su tonteo con Miguel de Hoyos. Y mientras, Álex daba rienda suelta a su atracción por Yaiza.

Ahora, seis meses después se han reencontrado para sorprender con la noticia de que están juntos de nuevo. "Llegamos al aeropuerto, vi a Marina mal, la vi llorando y fui a hablar con ella. Volamos juntos todo el viaje”, explicó él. “Nos enrollamos, nos liamos y pasó de todo", añadía ella.

Ya en el avión se dieron cuenta de que se habían comportado mal los dos y decidieron volver. Pero un mes después, ella se entera de que Álex ha sido infiel con una chica y decidieron darse un tiempo.

Fue entonces cuando se acercó a Manu, dolida por lo sucedido con su chico. “Como no me transmitió nada, pues no pasó nada”, confesó. Y al tiempo volvió con Álex. “De momento estamos bien”, aseguró él. Confirmaban así que estaban juntos de nuevo, con sus altibajos.

Sandra Barneda se quedaba asombrada porque “desde que habéis llegado solo han sido reproches”. Quedaba una visita que iba a cambiarlo todo.

Manu entra en escena

Manu se unió a la charla. “Marina, desde el primer día, el día que te liaste con ella en el aeropuerto, me habló directamente a mí”, empezó contando Manu antes de que le cortara Marina para decir que eso fue antes. “Escúchame a mí porque ella te va a mentir constantemente”, le aconsejaba a Álex que cada vez estaba más nervioso y acababa llamando mentirosa a Marina.

“A mí tampoco me dijo que estaba hablando contigo, yo no tenía ni puta idea”, aseguró el tentador mientras ella no dejaba de gritar y llamarle falso.

Álex solo quería saber si se habían acostado después del programa y cada uno de ellos defendía una versión. “Y me dijo que no dijera nada en el programa”, reveló en tentador.

“Te lo advertí, eres una mentirosa Marina de mucho cuidado”, le gritó Álex a su chica. “Te estás equivocando”, se defendía ella fuera de sí. “Se ha acostado con él y ha estado durmiendo conmigo durante cuatro meses”, le contaba Álex a Sandra Barneda mientras flipaba con todo.

“Es mentira Álex, te lo juro por mi abuelo, es mentira”, lloraba ella mientras su chico seguía subiendo de revoluciones y Manu sonreía ante la situación. “Eres un puto mentiroso”, le decía a su tentador mientras abandonaba la sala.

“Que sepas Álex que lo siento por ti”, le decía Manu ya con ella fuera, “a mí me dijo que no estaba contigo, pero que estaba pensando sobre ti y demás”. Además, le reveló a Álex que no habían quedado una sino dos o tres veces. “Cómo hace el papel, te lo digo que no lo aguanto, de verdad”, decía sobre Marina que volvía a entrar.

Ruptura en directo

Seguían manteniendo sus posiciones contrarias y cuando Manu se fue a la sala de visionado, Marina fue detrás para seguir diciéndole que mentía.

Sandra le echaba en cara a Álex que no le hubiera dado ningún voto de confianza a su chica. "La conozco, es muy vengativa. Después de yo liarme con otra chica, que fue un beso, ¿no se va a acostar con él cuando se quedó con ganas en la isla?”.

Álex decidía abandonar el programa solo y Sandra le anunciaba, por segunda vez, que su relación con Marina acababa. “Esto es surrealista”, decía, “estoy muy decepcionado con Marina, pensé que hoy iba a acabar todo, que podríamos ser felices ya, por fin y me he dado con un canto en los dientes y me los he roto todos”.

Luego regresaba Marina que también aseguraba que quería irse sola porque “me ha vuelto a fallar, no confía en mí. Estoy harta, ya no puedo volver con una persona como él”.

El encuentro con Yaiza

Y sí acababa la aventura para ellos. Antes, habían visto también a Yaiza que aseguró que lo suyo “fue la relación más corta de España. A mí me dolió. 24/7 con una persona, salimos juntos de la hoguera, y al día siguiente en el aeropuerto…”.

“Soñar, despertarte y olvidarte todo”, dijo sobre lo que había vivido sin ser capaz casi de mirar a Álex a la cara. Para ella fue muy duro. Él reconoció que no se había portada bien y ella, que se sintió engañada.

“Son el uno para el otro, os podéis querer, pero no os queréis bien y no solo os hacéis daño vosotros, sino que hacéis daño al resto de personas”, les dijo Yaiza que no quiso irse sin confesar que Álex también le había llamado a ella para decir que se arrepentía de lo que pasó en el aeropuerto y que tenía que haberse ido con ella. Algo que sorprendió a Marina que no sabía nada del tema.

Está claro que, en esta pareja, que ya no es pareja, hay demasiado pasado que borrar.