Hubo un momento tenso que no vimos en la hoguera final de Naomi y Adrián en ‘La isla de las tentaciones’

La hoguera final de Naomi y Adrián fue una de las más intensan en la última entrega de La isla de las tentaciones, algo que esperábamos conociendo el carácter tan fuerte y explosivo de ella y el dramatismo que suele ponerle él a todo.

El caso es que hubo muchos reproches, gritos e, incluso, vimos a Adrián abandonando la hoguera cuando se sentía incapaz de hablar ante el torbellino de su chica.

Volvía y la hoguera seguía dejándonos momentos más emotivos en los que ella le preguntaba por qué le había hecho eso. Finalmente ella decidió irse sola y la relación se rompió.

Ahora nos queda ver qué pasó luego en el reencuentro meses después. Un avance nos ha hecho pensar que volvieron juntos y es que no falta un beso entre ellos y discusión con los dos tentadores que les hicieron caer.

Pero antes de eso, hemos descubierto que Adrián no fue el único que abandonó la hoguera. Ella también tuvo un arrebato e intento de finalizar su encuentro huyendo del lugar.

“Yo, en la calle, cuando él tuvo un intento de infidelidad que al final no lo hizo, pero las ganas no faltaban, yo me tiré ocho días en la cama llorando”, explicaba ella. “Y aquí te has tirado ocho días en la cama…”, decía Adrián dejando en el aire y sin mencionar las relaciones sexuales continuas con Napoli.

Abandono

Palabras que encendían a Naomi que se levantaba como si llevara un resorte incorporado. “¿Qué? Eres un puto vulgar de mierda y te vas a la puta mierda. Que te den por culo”, decía mientras se iba. “Te lo juro por Dios que se acabó”, decía mientras se alejaba.

“Por favor, Naomi, me gustaría que volvieras a la hoguera”, le pedía Sandra Barneda mientras Adrián aseguraba que entendía su comportamiento. “Me caliento, lo sé, intento mantener la calma, pero es que me caliento”, explicaba él cuando Sandra le decía que ambos entraban al trapo fácilmente.

“Voy a volver, pero voy a decir una cosa, como vuelva a decirme un comentario de ese tipo, me levanto, me voy y no vuelvo”, aseguraba Naomi. “Por favor, te voy a pedir que no vuelvas a faltar al respeto”, le decía la presentadora a Adrián.

Y la hoguera continuó como vimos el pasado lunes. ¿Volverán a calentarse así en el reencuentro?