Elena y David fueron los primeros en abandonar La isla de las tentaciones tras su hoguera de confrontación. Desde el minuto uno, él cayó en la tentación de María con la que no dudó en mantener diversos encuentros sexuales que destrozaron el corazón de Elena que cuando se vio fuerte pidió ese encuentro.

Antes, él había recibido la visita de su suegra que ya le dio un buen rapapolvo por lo que había hecho. Pero no le sirvió de mucho porque siguió acercándose a María y finalmente, decidió marcharse con ella y comenzar una nueva relación.

Con su actitud logró la antipatía de gran parte de la audiencia que desplegó un gran hate en redes sociales donde no le dieron tregua.

Ahora toca ver cómo es su relación meses después de vivir esta experiencia tan dura para ellos. Y por lo que hemos podido ver como avance, las cosas no han mejorado mucho entre Barbie y Ken, que es así como se presentaron al programa.

Reencuentro

“Lo pasé super mal, pero me quedo con lo positivo, al final he aprendido que personas que no me quieren no las quiero a mi lado”, le contaba Elena a Sandra Barneda.

Cuando entraba David, lanzaba una acusación contra su ex: “Antes de la isla, ella se lio con un chaval”. “Está claro que quieres limpiar tu imagen”, le acusaba ella, “tú lo que quieres es brillar y a mí me quieres apagar. Brilla por ti mismo, chaval”.

“David, por favor, te voy a pedir que respetemos los turnos”, le pedía la presentadora a David que no dejaba explicarse a Elena. “Empezamos a conocernos, nos pusieron un cierre perimetral y estuvimos esos meses sin vernos. Yo conocí a una persona, igual que él conoció a otra persona y no estábamos juntos”, contaba como respuesta a esta acusación.

“Hala, hala, hala, por favor… ¿Qué no estábamos juntos? ¿Cuándo hemos cortado tú y yo?”, gritaba David mientras se levantaba y se llevaba las manos a la cabeza de una manera muy teatral.

“Has querido quedar bien y eres una falsa y tu madre es otra falsa”, soltaba y ahí la que se levantaba era Elena que le decía que “de mi madre, te limpias la boca”.

“Os voy a decir una cosa, es la primera vez que tengo que abandonar un plató”, les decía Sandra cuando volvía tras haberse ido harta ya de lo que estaba viviendo con ambos.

Además, llegaba María para contestar si estaba enamorada o no de David. Para conocer la respuesta tendremos que esperar al próximo lunes.

Está claro que, si tenemos dudas con algunas parejas, otras está claro que se rompieron y siguen así y esta es una de ellas.