Manu Guix habla de la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ en Prime Video: “Todavía no está firmado”

Manu Guix es el único profesor de Operación Triunfo que ha estado en todas las ediciones y podría ser uno de los que repita en esa nueva edición que se rumorea que pondrá en marcha este 2023 Amazon Prime Video.

Aprovechando que el músico catalán acaba de lanzar un cuento infantil sobre sus orígenes en la música cuando era un niño, hemos hablado con él del talent musical que le dio la popularidad.

¿Tienes un grupo de whatsapp por edición o uno global?

Tengo un grupo de whatsapp por edición, pero no de todas. Tengo de las dos últimas con todos los concursantes y todos los profesores.

¿Cuál es el artista que más te ha sorprendido tras salir de la Academia?

A mí hay alguien que siempre me deja sin palabras que es Pablo López. No solo porque haga lo mismo que yo, toca el piano y canta, como yo, pero me parece que tiene un talento sobre natural, como los hay pocos. Es un tío que está en otro nivel. Hay otros artistas que me flipan, Amaia, Aitana… muchos, Manuel Carrasco, la lista es larga. Pero, para mí, Pablo López es una bestia.

¿Cuál crees que no ha sido lo suficientemente valorado?

Esto es algo subjetivo. Yo la valora muchísimo y hay mucha gente que la valora, pero para mí tendría que ser una artista internacional Elena Gadel y no lo es. Es una de las mejores cantantes que hay, no solo en Cataluña, sino en España, que tiene un talento y una sensibilidad que no se le acaba y para mí tendría que estar cantando por todo el mundo y ser una gran diva.

¿Con cuáles mantienes más relación?

Pues mira, con Elena Gadel, con los de la edición de 2017 que fue una edición que nos marcó mucho. Ana Guerra, Roi, Alfred… con esos.

Amazon Prime Video ha anunciado que se encargará de la próxima edición, ¿estarás?

Bueno, esto lo ha anunciado Ver Tele, que yo sepa Amazon no ha anunciado nada.

Bueno, Ver Tele suele tener fuentes muy fiables.

Lo único que yo sé es que todavía no está firmado. Si lo está yo no me he enterado, pero todavía no está firmado y se tiene que saber en las próximas semanas. Si yo voy a estar o no, no tengo ni idea.

Cambio la pregunta, ¿te gustaría estar?

Siempre. Para mí OT es algo que siento muy mío, lo he visto nacer. Soy el único profesor que ha estado en todas las ediciones. Lo que pasa que también siempre digo que no es un trabajo que sienta mío, no es de mi propiedad. La figura de director musical no es mía y cada edición para mí es un regalo. Llegará el día que digan que volvemos y renovamos todo el personal y queremos profesores nuevos y es normal y a lo mejor llega ahora. No tengo ni idea.

Equipo de la Academia en 'Operación Triunfo 2017'. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

¿Ves el programa en una plataforma?

Yo creo que es el salto que tenían que dar y más después de las últimas ediciones en TVE donde se vio que el consumo por plataformas, youtube, fue un auténtico pelotazo. Yo creo que es ahora donde tiene que estar, en una plataforma.

OT ha sido cantea de la industria muchos años, ¿eso ha sido bueno o no?

Sí, ¿por qué no? Yo siempre digo que OT es un programa que consigue que en twitter la gente discuta sobre música y esto es algo grande. Durante las galas cojo el móvil y tuiteo y me cae de todo, pero ves el tráfico que hay de tuits de la gente dando su opinión y me maravilla. Que se hable de cultura en lugar de otra chorrada, le da mucho valor. Luego podemos hablar si los que salen de OT tiene más legitimidad para ser artistas que otros, si tiene más o menos calidad, es otro discurso, pero siempre defenderé que OT es un programa que consigue que en las casas se hable de música y se escuche música y que la gente conozca canciones y que la gente conozca clásicos que no hubieran conocido si Manu Tenorio en su día no hubiera cantado Lucía de Serrat, que ahora la conocen todos. Eso para mí, no tiene precio y es una labor pedagógica brutal. Y a pesar de que se le tache de reality, telebasura, de inundar la música de productos comerciales… todo lo que tú quieras, pero para mí tiene un valor acojonante.

¿Qué pensarías si alguno de tus hijos te dijera que quiere hacer casting para un programa de este tipo?

Le diría que no, que no lo hiciera. No me gusta. Yo nunca me hubiera presentando a un concurso como OT. No porque no crea en él sino porque soy muy tímido y a mí, si alguien quiere ser músico, yo lo que creo que debe hacer es estudiar. Pero si decido hacerlo, no se lo voy a prohibir.

¿Cuál es la asignatura pendiente de OT?

Que haya música en directo en las galas. No estaría mal. Yo entiendo que es difícil a nivel de producción, pero un programa como OT… en alguna gala hay alguna actuación con un piano o guitarra en directo, pero el mundo de los playbacks en OT es algo que se debería acabar y poner una banda residente en plató, como hacen en La voz, por ejemplo.