William Levy aclara cómo se sintió en la entrevista con Mercedes Milá y su supuesto 'ghosting'

Fue hace más de medio año cuando Mercedes Milá cumplió su sueño. Acostumbrada a entrevistar a diferentes personajes del mundo de la política, la música y, sobre todo, de la televisión, la periodista no podía creerse que estuviera a punto de conocer a su crush: William Levy.

La presentadora anunció emocionada que iba a entrevistar a su amor platónico en su programa para Movistar+, el protagonista de Café con aroma de mujer. Aunque fue uno de los momentos más soñados para Milá, el actor cubano no lo vivió para nada de la misma forma y así lo ha rememorado ahora.

"Puedo deciros que, en toda mi vida que habré hecho 3.000 0 4.000 entrevistas, nunca he pensado tanto en una entrevista, que no preparado porque aspiro a no llevar papeles ni nada de nada, aspiro a que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón", proclamó entonces la periodista. Pero la entrevista no fue para nada lo que ambos esperaban y después de su encuentro el intérprete cortó la relación con la española. ¿Por qué?

"No puedo decir que me sentí acosado sexualmente"

Ahora, meses después de esa ansiada entrevista (al menos para ella), William Levy está de vuelta en España para promocionar su nueva serie, Montecristo (Movistar+), y ha se ha sentado a charlar con El Mundo. Entre los muchos temas que se trataron, el actor habló de su opinión acerca de la masculinidad tóxica y el machismo y en medio de este asunto, salió el su encuentro con la comunicadora.

"Mercedes Milá declaró varias veces su amor por ti. ¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?", preguntó la periodista. A lo que Levy respondió con vehemencia: "¡Claro que no! Va preso, va preso ¿o no? Entonces, estamos mal".

Además, el actor insistió en que hay que "respetarnos" y "cuidarnos", pero recalcó que para él la entrevista no fue algo "malo": Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal [...] No puedo decir que me sentí acosado sexualmente".

Sobre el supuesto ghosting que el actor le ha hecho a la presentadora desde su encuentro, el intérprete se ha desmarcado completamente: "Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida".