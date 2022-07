William Levy y Mercedes Milá: historia de un deseo que se cumple

¿Qué le pasa a Mercedes Milá? ¿Por qué se despierta en mitad de la noche? La periodista ha confesado que hay un tema al que no deja de darle vueltas y que jamás en su vida profesional había vivido una situación así.

La veterana periodista dio ayer una gran noticia que todos, y ella la primera, estábamos deseando escuchar. Por fin se cumple uno de sus sueños y es entrevistar al galán William Levy. Desde ya, Mercedes Milá pasa a ser una de las mujeres más envidiadas del mundo.

La periodista se confesó expectante, que no nerviosa, ante la entrevista que va a realizar. Ella no estará nerviosa pero sus fans sí porque necesitan saber todo sobre el encuentro que vivirán. Milá ha publicado en su red social que la entrevista se emitirá en el programa Milá vs. Milá que se emite en la plataforma Movistar+.

Milá, tras un profundo suspiro, anunció: “Puedo deciros que, en toda mi vida que habré hecho 3.000 0 4.000 entrevistas, nunca he pensado tanto en una entrevista, que no preparado porque aspiro a no llevar papeles ni nada de nada, aspiro a que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón”. La periodista está feliz, enamorada, risueña y no lo oculta. Cree que se trata de un regalo muy bello que no ha dudado en anunciarlo a los cuatro vientos en cuanto ha podido. “Ufff, no me lo creo, no me lo creo”, dijo Milá.

De esta manera, se cumple uno de los sueños de la presentadora de televisión. Ella no ha ocultado en ningún momento su interés y atracción por el actor de Café con aroma de mujer. Tanto es así que, cuando ha visto que su colega y amiga Susanna Griso publicó una foto comiendo en un restaurante con el galán casi le da algo. Así aseguraba, entre bromas, que no le iba a perdonar ese encuentro.

Hoy es una de las mujeres más envidiadas de España. Entre las seguidoras de su perfil de Instagram hemos podido ver la alegría con la que han recibido la noticia. Desde Lydia Bosch a Sofía Suescun dan la enhorabuena por la entrevista. Seguro que logra sacarle mucha información jugosa al galán.

Mercedes Milá / IG

Milá vive enamorada del guapísimo y simpatiquísimo Levy y no pierde ocasión para acercarse a él. La relación de amistad, por ahora virtual, va viento en popa y él tuvo el detalle de felicitarle el día de su cumpleaños, cosa que no pudo hacer más ilusión a la cumpleañera.

Milá sin duda, disfrutará de la entrevista como lo está haciendo cada vez que ve una aparición del galán que rueda estos días en Madrid la serie Montecristo. Podría decirse que le ha cambiado la vida y que, a cada paso que da, ve a su Levy gracias a la campaña de una firma de moda que el cubano protagonizó para El Corte Inglés.

Milá se atrevió a agradecer a los grandes almacenes la colocación de las vallas publicitarias. “Estoy segura de que aumentarán sus clientes con esta millonada que le habrán pagado porque deben saber que somos millones las personas que amamos a este grandioso actor cubano. Hay gente que está empezando a decir que nuestro William hace que la felicidad inunde nuestras vidas. Ustedes que lo han colocado en tantas esquinas de nuestro país, favorecen ese sentimiento del que les hablo. Enhorabuena y gracias infinitas", escribió.

Milá cumple uno de sus sueños. Ahora nos queda saber día y hora de emisión del espacio y disfrutar de la entrevista de esta gran comunicadora.