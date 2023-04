Ana Obregón reaparece en defensa de Ana Sandra y contesta: ¿ejercerá de madre o de abuela?

Ana Obregón reaparecía en televisión ante la emisión en Telecinco de Ana, el programa condudico por Santi Acosta. Este formato recopilaba material exclusivo sobre el proceso de gestación subrogada que la actriz llevó a cabo para traerla al mundo y que generó (y sigue haciéndolo) tanta polémica en las últimas semanas.

Este formato se estrenaba en la pequeña pantalla con unas primeras declaraciones de la actriz, que paseaba junto a su amiga y representante Susana Uribarri y la hija de ésta por las calles de Miami. En ese momento una reportera de este programa la invitaba a entrar en directo al espacio, pero su respuesta ha sido muy clara: “No, yo no quiero hablar con nadie. Hablo con vosotros y os atiendo amablemente, pero me gustaría estar un poquito tranquila con mi bebé en Miami. Quiero darle todo el amor que necesita".

Además, consciente de la polémica que había generado estando al otro lado del charco, la actriz no dudó en defender una vez más a la pequeña Ana con las siguientes palabras: "¿Sabes lo que dice mi niña? Que a palabras necias, oídos sordos. Y al final siempre triunfa el amor. Esta cosita tiene derecho a vivir".

Aun asñi, en sus diferentes apariciones, Ana Obregón mostraba que su vida había cambiado mucho desde la aparición de su nieta; tanto es así que, sin entrar en demasiados detalles comentó ante las cámaras el paso tan importante que había dado: “Me he quitado el luto, que la gente no se da cuenta. Ahora mi corazón tiene colores”, le comentó la actriz a la reportera.

Minutos después llegaba probablemente uno de los momentos más tensos y es que una periodista se atrevía a preguntarla a Obregón una de las cuestiones, que todos nos planteamos: “¿Cómo la llamas, hija o nieta?”. A lo que ella, en un tono firme, respondía con las siguientes palabras: “Legalmente, es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless. No sé cómo me llamará… 'Bela', como llamaba mi hijo a su abuela, que es muy bonito”.

Susana Urribari sale en defensa de Ana Obregón

Pese a la insistencia de la reportera porque Ana Obregón entrase en directo al programa de Santi Acosta, esta se negaba. En cambio, quien sí lo ha hecho es su amiga y representante Susana Urribari, quien comentaba ante las cámaras sus primeras impresiones tras aterrizar en Miami y conocer a la pequeña Ana.

“He visto a Ana guapísima, aunque ella diga que tiene ojeras. Estoy sin voz de la emoción de ver a una cosita tan bonita”, comenzó diciendo. A su vez, desveló que no volvería con Ana a España, ya que a ella todavía le quedaban unos “cuantos” días más en Miami. “Imagino que es por falta de papeles, pero no le he preguntado”, manifestó Uribarri. Algo que horas antes a la emisión del programa la propia Ana confirmó ante las cámaras al asegurarte que todavía faltaba un poco para que eso sucediese.

Antes de despedirse, Susana también quiso compartir sus primeras sensaciones al ver a la pequeña por primera vez: “La niña tiene pinta de que va a ser muy alta, muy guapa y una gran guerra, como su padre”.