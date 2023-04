Esta es la música que sonará en la boda de Guillermo Bárcenas (Taburete) y Loreto Sesma

A finales de 2022, Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma anunciaban que estaban prometidos. El cantante de Taburete y la escritora se encuentran inmersos en los preparativos de este enlace. Y es que, tras cinco años de relación, han decidido dar el sí quiero.

Tal y como aseguró el medio Hola, la pareja se casará este verano en una ceremonia civil rodeados de sus amigos y familiares. Una fecha muy especial donde, por supuesto, no faltará la música. A pesar de que Guillermo Bárcenas lleva casi una década encima de los escenarios, ese día también cantará para su esposa y sus invitados. Una forma muy especial de celebrar cómo a él le gusta este día tan importante.

En LOS40, con motivo de concierto del WiZink Center de este viernes 21 de abril, hemos charlado con el cantanto y hemos querido saber qué tipo de música sonará en el evento. Guillermo nos ha dado algunos detalles: “Yo creo que un poco de baile agarrao al principio. Tiene que haberlo. No sé. Me gusta que haya variedad. Me gusta Elvis, me gustan Los Beatles... ese tipo de música. Rock’n Roll de toda la vida. Habrá de todo”.

Un escenario para actuar

Pero ese día también se subirá al escenario. Al menos eso nos ha desvelado su compañero Antón Carreño. “Bueno, también vas a montar un escenario para tocar”, nos cuenta con una sonrisa. Y es que no podía faltar en esta boda un lugar para tocar.

“Vamos a hacer versiones. Como vendrán también algunos de nuestros compañeros artistas”. Aunque no nos ha desvelado qué cantantes acudirán a la boda, intuimos que no faltarán cantantes como Andrés Ceballos, vocalista de DVICIO y amigo del grupo, o David Otero, con quien sacaron la versión de Una foto en blanco y negro de El Canto del loco.

Además, Guillermo también nos ha contado qué sonará durante el cóctel: “La banda de Patxi, nuestro trompetista, estará poniendo música en la parte del cóctel. Va a haber mucha variedad de música. Pero todo el rato va a haber música. Habrá algo de reguetón también, pero será tarde”.