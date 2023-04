Anabel Pantoja hace balance de su paso por ‘Supervivientes’ un año después: “No soy perfecta”

Supervivientes es una de esas experiencias que te marcan la vida y que solo pueden vivir algunos. Una de las que participó en la anterior edición fue Anabel Pantoja que ha querido recordar su paso por Honduras, ahora ya, desde España.

“Hace 1 año, mi amigo @ovhuerga me invitó a comer y me cambió la vida. Sé que ha sido todo muy rápido y chocante a la vez. Pero ha sido tan jodidamente intenso y bonito que no me arrepiento de haberme tirado de ese helicóptero”, asegura.

Saltó y vivió una aventura que la llevó hasta la final. Un concurso que, en su caso, estuvo marcado por su relación con Yulen Pereira. No todos creían en esa relación, aunque ellos, demostraron, al volver a España, que era real.

Eso sí, no les ha durado más que hasta la llegada de una nueva edición del reality. En esta ocasión fue la madre del esgrimista la que se fue a vivir la aventura. Fue allí donde se enteró de la ruptura de la pareja. Aseguró que al acabar todo llamaría a Anabel.

Ahora se ha convertido en la nueva expulsada y veremos lo que dice cuando el martes que viene podamos verla en Tierra de nadie. Mientras, Yulen queda a comer con Katerina Safarova y ya los hay que hablan de tonteo entre ellos.

Balance en el primer aniversario

Anabel, por su parte, hace balance su experiencia ahora que se cumple un año: “Conocí a gente maravillosa, delante y detrás de cámara que se quedan en mí ❤️‍🩹 para toda la vida. Descubrí que soy capaz de vivir fuera de mi casa con 2 bragas y un chándal”.

Son experiencias vitales que te cambian. “También conocí a una Anabel, tan libre, tan divertida, tan intensa, tan sentimental y tan loca …”, aseguraba.

Confesiones que hacía junto a un collage de caras suyas durante el concurso que definen lo que sufrió, vivió y experimentó en Honduras. “En esta foto, se puede resumir perfectamente de quién y cómo soy, no soy perfecta y quizás tenga muchísimos más fallos que cosas buenas, pero ESA SOY YO, y siempre SONREIRÉ, LLORARÉ, AMARÉ, GRITARÉ, CUIDARÉ, LUCHARÉ … por lo que sienta mi alma 🖤 Gracias @supervivientestv 2022 🏝️”, terminaba.

Y muchos le han felicitado por el buen papel que hizo, mientras otros le han pedido que no solo apoye a los hermanos Bollo sino que también defienda a Asraf.