Yulen Pereira y Katerina Safarova se han conocido en ‘Supervivientes’ y parece que hay algo entre ellos

A estas alturas, cualquiera que sea seguidor de los realities de Mediaset, sabe de sobra que entre concursantes de unas y otras ediciones acaba habiendo algún tipo de relación porque forman como una gran familia donde prácticamente todos se conocen. Y con Supervivientes no iba a ser diferente.

Por eso, no nos ha extrañado ver la buena relación que hay entre Yulen Pereira y Katerina Safarova, sobre todo, teniendo en cuenta que volaron juntos desde Honduras a España después de que él terminara su visita a su madre y ella fuera expulsada de la Playa de los olvidados.

El caso es que, ya en Madrid, han quedado y han compartido en redes sociales diversos vídeos de su encuentro para comer que demuestran el buen rollo que hay entre ellos.

Comentando las imágenes

Imágenes que han podido ver en el plató de Conexión Honduras donde estaba de colaboradora Raquel Bollo, la madre de Manuel Cortés con el que parece que la concursante rusa ha tenido algo. Así que, era ella la primera en comentar las imágenes.

“Una comida con un amigo”, comentaba sobre lo que había visto. No tardaba en tomar la palabra la que podría ser su nuera en un futuro: “Aparte, digo, big brother, que por si no se entiende es, hermano mayor.

Confesaba que habían quedado a comer en su casa y que había sido “increíble”. Confesaba que no se conocían de antes, que habían coincidido en el vuelo de vuelta a casa.

“Yo me he llevado bien con su madre, hemos hablado mucho de su madre”, contaba sobre su encuentro. “Me cae super bien”, aseguraba.

“Tiene pinta de que va a florecer una amistad”, comentaba con cierta ironía Marta Peñate que no podía evitar una de sus carcajadas. “Me encanta porque cualquier chico que salga en mi historia ahora mismo va a ser, como siempre, el siguiente en la lista de novios de Katerina”, ironizaba ella también.

Ion Aramendi daba paso a más imágenes de ese encuentro que ellos mismos habían compartido en redes. Les veíamos hablar sobre el arroz con pollo que había cocinado ella para su nuevo amigo que aseguraba que no estaba a la altura del cubano, pero mejor que el de Supervivientes, seguro. A ese vídeo se sumaba una foto que había subido Yulen donde veíamos sola a Katerina.

Foto que le servía a Marta Peñate para echarse unas risas más. “A ver, yo creo realmente, en la amistad de un hombre y una mujer, pero a mí, en mi mente, me gustaría desarrollarlo todo mucho más y que se liara con Yulen, saliera Manuel, me encantaría todo eso”, decía con risa malvada.

Raquel Bollo explicó que todo esto le recordaba a aquel momento en el que ella dijo que Kat estaba tonteando con Artùr, “y ahora sois vosotros los que ponen estas imágenes y pensáis que puede haber un tonteo, con lo cual, no se puede hablar”.

Lo que no sabemos es si Kat se habrá convertido en la chica que ha consolado esta noche a Yulen tras la expulsión definitiva de su madre ese domingo.