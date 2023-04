Soraya estalla en redes ante las últimas acusaciones contra ella: “Tratan de humillarte y hacerte daño”

Drag Race España se ha convertido en un espacio en el que (casi) todo el mundo tiene cabida para celebrar ese maravilloso universo y a una comunidad que sigue luchando por sus derechos y su visibilidad. Sin embargo no a todo el mundo le ha gustado el último anuncio del programa desvelando que Soraya Arnelas sería futuro jurado del programa.

Toda esa corriente crítica convirtió el nombre de la solista extremeña en tendencia durante unas horas denunciando algunas expresiones que la intérprete había vertido en tuits pasados sobre una banda de KPop. De eso han pasado 5 años pero parece que a ese sector crítico no le sentaron muy bien sus palabras y no las van a olvidar.

Una situación que ha motivado que sea la propia cantante la que haya tenido que salir en tromba en sus redes sociales a defenderse y dejar clara su posición hacia el colectivo. Sus tuits dejan claro su tremendo enfado con el ambiente que se respira en ese entorno.

"Todos los días le toca a uno en esta red social.Tratan de hacerte creer quien no eres,tratan de humillarte y hacerte daño. Siento deciros , a los que lo intentáis que llevo 18 años en esto,que me he acostumbrado. Que se quien soy, que se lo que siento , que se lo digo y aunque... Aveces no me exprese lo mejor posible, se muy bien mis ideales y no son para nada lo que algunos tratan de difamar" empieza tuiteando Soraya.

Tras dejar claro que ha aprendido a sobrevivir en el estercolero del hate de algunas redes, la cantante deja clara su postura hacia la comunidad: "Mi apoyo al colectivo es INDISCUTIBLE, no lo dicen mis palabras , lo hacen mis actos, mi día a día . Y no, no voy a entrar en polémicas sobre algo que no es verdad No voy a dar explicaciones, no voy a entrar en estas cosas que no llevan a nada. Porque aunque quisiera explicarme al que no quiere entender no le valen razones"

Soraya se despide además con un mensaje de agradecimiento hacia algunos mensajes de apoyo que ha recibido y dejándonos la expectación por las nubes con lo que nos espera en el programa: "Gracias a todos por vuestro apoyo. Y ahora a lo mío , que vienen muchas cosas bonitas ! 😉❤️"

Hay que recordar que Soraya fue una de las madrinas de las fiestas del orgullo de diferentes localidades donde ha dejado mensajes como estos: "Mi cita cada año en las fiestas del orgullo son mucho más que una celebración. No podemos olvidar el transfondo de lo que verdaderamente son. Un encuentro multitudinario para seguir luchando por lo que merece nuestra sociedad. Libertad y derechos de seres humanos. SIN ETIQUETAS. Y ahí estoy yo cada vez que se me pide".