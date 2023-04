Tenemos claro que una pareja se rompe en ‘Supervivientes’ tras conocer los nominados de la semana

Este jueves, los concursantes de Supervivientes han celebrado la unificación. Por fin, todos vivirán en la misma localización, en esta ocasión la novedosa Playa Pelícano. La única que no ha llegado hasta allí ha sido Arelys Ramos que se ha convertido en la expulsada de la semana.

El resto han tenido que nominar. Bosco y Raquel no podían recibir ningún voto por ser líderes. Manuel Cortés se reencuentra con Asraf en esta unificación y a él le dio su voto.

“Pienso que la convivencia va a ser más de lo mismo. Entre bambalinas estaba erre que erre con lo mismo. A mí cuando las personas no reconocen las cosas me parecen que no son justas. No llegamos a un punto de acuerdo. Será un concursante más para mí. Le respetaré, no entraré en su juego y ojalá la convivencia cambie el destino”, explicaba.

Adara le daba su voto a Yaiza “porque hay cosas que no me gustan, pero principalmente porque todos los demás llevamos un mes y medio más pasando hambre”. Antes de pasar al siguiente, Jorge Javier Vázquez le sacaba un parecido a Adara con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma. Siguiendo con las nominaciones Asraf también le daba su voto a Yaiza, “no me gusta cómo lo está haciendo. Me habla de manera despectiva, hiriente y me parece un poco cortante”.

Alma no cambiaba y también nominaba a la última en llegar. “Es verdad que me cae bien, pero hay que tener en cuenta que ya vamos para dos meses y ella entró más tarde y no quiero caer en la tentación de nominar a Asraf sin volver a convivir con él”.

Yaiza le daba su voto a Asraf y Diego se lo daba a Adara, “que es con la que me llevaba mal y con Asraf he estado cordial estos días”. También le daba su voto a Adara Ginés porque “no me ha gustado lo que ha dicho Adara de Yaiza sin conocerla”.

“Mi voto no iba para Diego hoy, sino para otras dos personas, pero han sido líderes. Así que Diego: es un rival fuerte y estamos en la unificación”, argumentaba Jonan.

Resultado de las votaciones

De esta manera Yaiza se convertía en la más votada por el grupo y, por tanto, en la primera nominada de la noche. Había empate entre Adara y Asraf y los líderes decidieron que el segundo nominado del grupo fuera Adara.

“Esto parece de coña. Esperaba la unificación y decía, ‘a lo mejor me puedo librar, pero es que, de verdad, aquí siempre pringamos los mismos. Me parece tan injusto que haya gente que ni siquiera salga nominada y que no se sepa lo que piensa la audiencia de ella. Ya está, me tenía que desahogar”, saltaba Adara.

Los líderes tenían el privilegio de nombrar cada uno a otro nominado. Bosco se decantó por Asraf y Raquel, por Ginés.

De esta manera, los cuatro nominados de la semana son: Adara y Asraf y Ginés y Yaiza. Una pareja sentimental y una pareja de amigos. Una de ellas quedará rota la semana que viene, y todo apunta a que será la de los recién casados.