Bosco Blach intenta colársela al Pirata Morgan en ‘Supervivientes’, pero le pillan

Este domingo hemos visto en Supervivientes: Conexión Honduras, una nueva prueba de recompensa de esas que nos dejan con la boca abierta por el esfuerzo que requiere de los concursantes. Los ganadores, en esta ocasión, han sido Yaiza, Adara, Diego y Bosco.

Todos ellos han podido disfrutar de una ducha con agua dulce y jabón que han disfrutado al máximo y es que llevan demasiadas semanas sin poder lavarse en condiciones y el olor de sus cuerpos, aunque ya forma parte de su rutina diaria, no debe ser el más agradable. De hecho, una de las cosas que más resaltan cuando reciben visita, es el buen olor de los recién llegados.

Además, cada uno de ellos podía recuperar tres objetos de las maletas que hicieron al inicio del programa. Ahí es cuando ha llegado el problema con Bosco.

La gran pillada

Laura Madrueño le ha llamado a su lado tras darse la ducha. “Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?", le preguntaba. Y Bosco mostraba sus bolsillos que estaban completamente vacíos.

Pero es que el Pirata Morgan, que tiene ojos en todos lados, se refería al bolsillo de uno de los dos bañadores que había cogido de su maleta. Ha sido en ese momento cuando hemos descubierto que dentro del bolsillo de uno de ellos había un peine. “Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien", se defendía el concursante.

Laura preguntaba a sus compañeros si pensaban que lo había hecho adrede y ellos contestaban que no. “No lo he contado bien, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido", insistía él que aseguraba que había sido sin intención de engañar.

Adaristas en contra

Ha tenido que devolver uno de los objetos y ha decidido quedarse sin el peine y quedarse con dos bañadores y los escarpines. Un motivo más al que se han agarrado los adaristas para arremeter contra él y es que el hecho de que lleve varias semanas nominándola no ha gustado mucho.

En su día dijo que le parecía una mujer atómica, pero luego, lo cierto es que no ha dejado de darle a ella su voto y eso le ha valido muchos enemigos que se descargan contra él en redes.

Este domingo, veíamos a Adara confesar le hubiera gustado “que hubieran salido nominados Bosco, Raquel Arias, Yaiza y Diego”. Pero él no ha entrado al trapo porque si algo ha demostrado estas semanas es que no le gustan los conflictos.

Lo cierto es que cada vez le critican más, aunque también tiene muchos defensores. Podríamos decir que tiene a la audiencia dividida. No le faltan críticas, pero también alabanzas.

“Es una persona super justa, siempre sonríe cuando la gente lo está pasando mal, anima a sus compañeros, ¿qué más queremos de un concursante?”, preguntaba Marta Peñate desde plató. Y como ellas, muchos están de su lado y le ven como un ganador.

Veremos cómo sigue su concurso, aunque está claro que Adara no le tiene en su lista de favoritos.