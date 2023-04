Cada vez parece más claro que La isla de las tentaciones es un programa al que van las parejas a romper. Puede que no sea su primera intención, pero lo que hemos visto en sus seis ediciones de vida es eso. Las parejas que se mantienen unidas, son las mínimas.

En esta última edición ha sobrevivido la de Lydia y Manuel pese a que han estado muy cerca de caer en la tentación. Ella fue más comedida, aunque cada día se sentía más cómoda junto a Miguel, su gran apoyo durante esta experiencia.

Manuel, nos dejó imágenes más comprometidas y llegó a afirmar que había sentido atracción por Miriam, aunque nunca cruzó el límite del beso.

En la hoguera final se dieron explicaciones y terminaron confesando el amor que sentían el uno por el otro. Y eso es lo que parece que veremos en el reencuentro seis meses después.

Seis meses después

“Las maneras de dejarme llevar con Miriam fueron exageradas y me arrepiento mucho”, asegura Manuel a Sandra Barneda. “Hubo un punto de inflexión que fue el espejo, que no me entendí con ella y creo que, a partir de ahí, me llené de rabia e igual fue mi salida”, añadía sobre lo que sucedió.

Juntos volverán a ver imágenes de lo que ocurrió en República Dominicana. “Fatal Sandra, es que no quiero volver a ver una Tablet en mi vida. Sí es verdad que él se culpabiliza mucho por lo que hizo y yo he hecho lo mismo. No íbamos al mismo tiempo, pero los dos nos hemos hecho ese daño”, reconocía Lydia.

El mensaje de Miriam

Parece que Miriam no estará físicamente en ese reencuentro sino a través de un mensaje que ha dejado grabado: “Hola Manuel, espero que te alegres de verme. Decirte que yo me he intentado poner en contacto contigo porque creo que lo que tuvimos en la isla fue increíble. Tuvimos los dos una conexión muy real. Y Lydia, decirte que, si Manuel ha puesto los cuernos una vez, los va a poner dos, porque la gente no cambia”.

“Se me ha removido toda otra vez y me cuesta hasta hablar”, es la primera reacción de Manuel. Nos queda saber qué tienen que decir ambos ante estas palabras de la tentadora. Y, sobre todo, sabremos cómo han logrado sobrevivir a la experiencia y si han logrado olvidarse de todo lo que pasó.

¿Siguen teniendo relación Lydia y Manuel con sus tentadores? Este lunes tendremos la respuesta.