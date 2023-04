Alexia Rivas comparte los detalles de su ruptura con Mikel Lezema tras seis meses de relación

Después de pasarse la tarde cebando la noticia de la ruptura sentimental de uno de los colaboradores de Fiesta, Emma García, finalmente, confirmó que se trataba de Alexia Rivas. “Qué disgusto me he llevado”, le decía la presentadora cuando entraba a plató para dar detalles.

“La última vez que hablamos es que estabas feliz con el donostiarra”, le decía Emma, sobre su noviazgo con el político Mikel Lezama.

“Sí, pero las cosas duran lo que duran y esto es así. No ha habido un motivo de peso importante, pero no ha cuajado. Cuando conoces a una persona todo es bonito, pero no sabes cómo es esa persona. tienes que conocerla, ver si cuadra contigo, si tú cuadras con ella, si conectas”, explicaba.

Llevaban juntos medio año, pero parece que no tendrá continuación. “También han influido las agendas porque él vive en San Sebastián y yo en Madrid”, seguía explicando sobre las causas.

“Es verdad que estoy más tranquila porque ha sido hace unas cuantas semanas, pero no quería decir nada porque él es una persona pública y tampoco quería perjudicarle a él. Está inmerso en su carrera política y yo lo único que quiero es que se dedique a eso y ya está. No es plato de buen gusto hablar de esto en público”, seguía diciendo sobre la ruptura.

En cuanto a quién ha tomado la iniciativa de no seguir con la relación, la periodista aseguraba que “ha sido una conversación mutua. Tampoco quiero dar más detalles, pero ha sido una conversación entre los dos”.

Relaciones cuando eres celeb

“Hay una cosa que pasa y que me fastidia y es que, cuando te pillan con alguien conocido, en seguida todo va más rápido porque lo etiquetan como novio. Yo antes, cuando no era conocida, me veía con gente, no cuajaba y no tenía que dar explicaciones a nadie”, explicaba sobre cómo han sido las cosas de cara a la galería.

En cuanto a lo de salir con alguien popular como ella, asegura que “él lo ha llevado bien. No es fácil, y más porque él se dedica a la política, pero ha estado a la altura y desde aquí quiero darle las gracias porque lo ha llevado muy bien”.

Aurelio Manzano recibía un mensaje de alguien que pedía que contara la verdad porque no todo había acabado tan bien como ella estaba contando. “Esa persona, si quiere, que dé ella la cara, para mí está todo bien”, aseguraba.

Es consciente de que se cierra una etapa y pronto se abrirán otras. “Me estáis viendo. Yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz y yo creo que lo que importa es eso”, intentaba hacer ver a sus compañeros.

Reconocía que había llorado cuando se produjo la ruptura, pero que en las dos últimas semanas no había derramado ni una lágrima.

No ha dado más detalles, pero lo que sí nos queda claro es que ahora es una mujer soltera abierta al amor.