La IA se inventa el remix definitivo de ‘Los Ángeles’: así suena la colaboración entre Aitana y Bad Bunny

Una de las cosas buenas que tiene la Inteligencia Artificial es que nos permite escuchar cómo suenan las voces de nuestros artistas favoritos en canciones de otros cantantes y bandas, pero también esas colaboraciones con las que llevamos soñando tanto tiempo. Esta práctica se ha generalizado en las últimas semanas. Ya sabemos cómo sería un featuring entre The Weeknd y Drake o uno entre Bruno Marts y Michael Jackson. Y es que las posibilidades son infinitas. Solo hay que bucear un poco en redes sociales para dar con nuevas e imposibles alianzas entre las superestrellas que lideran la industria musical nacional e internacional.

La última colaboración creada con IA que está causando sensación en Twitter ha sido la de Aitana y Bad Bunny. Se trata de un remix de Los Ángeles, el último single de la española, y se puede escuchar perfectamente la voz de Bad Bunny (bueno, una versión parecida) cantando el pre-estribillo de este sencillo, concretamente una de las partes favoritas de los fans. "Que cuando se encuentra a esa persona. Que cuando te toca te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más", canta el Conejo Malo antes de que explote el estribillo y se le una Aitana.

Aunque habría que pulir la voz de Bad Bunny para que sonara cien por cien a él, la colaboración ficticia nos ha creado una necesita que no teníamos y ahora no podemos parar de pensar que Aitana y el artista de Puerto Rico tienen que trabajar juntos en una canción, sea un remix de Los Ángeles o nuevo tema que sea un hit global. A nosotros no nos puede apetecer más y a la gente también, teniendo en cuenta que ese fragmento que se ha colado en la red social del pájaro azul ha registrado más de 200.000 reproducciones en poco más de doce horas. ¡Queremos un Aitana Ft. Bad Bunny ya!

La era 'Alpha' suma y sigue

Y mientras se gesta esa colaboración (por soñar que no quede), Aitana continúa inmersa en la nueva etapa de su trayectoria profesional. Con Los Ángeles inauguró la era Alpha y, mientras se prepara el siguiente lanzamiento, la cantante está montando fiestones alrededor del mundo. Hablamos de las Alpha House, claro. La primera tuvo lugar en Madrid y la segunda, que se celebró este mismo fin de semana, fue en Ciudad de México. ¿Quieres saber cómo fue la fiesta techno de Aitana al otro lado del charco? ¡Te lo contamos todo en esta crónica!