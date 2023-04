Así sonaría 'Blank Space' si fuese una canción de Ariana Grande

La llegada de las inteligencias artificiales y la democratización de su uso por parte de los usuarios de Internet están revolucionando el mundo tal y como lo conocemos: fotografías, obras de arte, trabajos universitarios y artículos periodísticos creados por estas herramientas están dando lugar a una serie de debates en torno a la moralidad, la ética y el propio concepto del arte que implica el uso de las IA.

A estas cuestiones, además, en las últimas semanas y días se les ha unido una nueva tendencia: la de utilizar las inteligencias artificiales para crear colaboraciones ficticias entre artistas que nunca se han producido o la de lanzar versiones en voces de cantantes que de otra forma no podríamos escuchar en la vida real.

TikTok y Twitter se han convertido en las redes sociales por excelencia donde compartir estas creaciones. Así, hemos podido escuchar ni más ni menos que a Ariana Grande interpretar uno de los grandes clásicos de Taylor Swift, Blank Space: su canción en solitario más escuchada de Spotify.

Y es que esta canción, que fue compuesta por nuestra rubia favorita como una sátira con la que recreaba a la perfección la imagen que en 2014 construían de ella los tabloides y revistas del corazón (una especie de viuda negra que durante las primeras semanas ofrecía su mejor cara a sus conquistas solo para demostrar más tarde que estaba completamente loca, una adicta a la monogamia en serie) se siente completamente diferente en la voz de Ariana Grande.

Su voz aireada y su timbre inconfundible de voz le quedan como anillo al dedo a la canción y así lo demuestran los 6,6 millones de visualizaciones en TikTok y los casi 900.000 "me gustas" que acumula en TikTok. Entre los comentarios, dos tendencias claramente diferenciadas: la de los que creen que es una de las mejores IAs que han escuchado hasta la fecha y la de los que se preguntan incrédulos cómo una herramienta es capaz de lograr estas creaciones y "hacerlas sonar tan real".

"Tranquilamente podría ser una canción de thank u, next" o "me olvidé de que era una canción de Taylor" también han sido algunos de los comentarios más repetidos. Nosotros, de momento, no podemos dejar de escucharla.

Y para ti, ¿cuál es la canción creada por una inteligencia artificial que más te ha sorprendido?