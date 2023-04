Lola Indigo: “El Dragón es una lucha por asentarme como artista”

Lola Indigo continúa saboreando los éxitos de El Dragón. Su tercer álbum de estudio no lleva en la calle ni dos semanas y la artista no para de crecer en las principales listas de éxitos gracias, en parte, a El Tonto, el focus single del disco y colaboración con su amigo Quevedo. Estos primeros resultados están ayudando a que la artista pueda respirar tranquila. Y es que para ella, tal y como ha contado en LOS40, este proyecto era el más importante de todos.

"Creo que El Dragón es el mejor disco hecho hasta la fecha porque me he sentido mucho más libre a la hora de entrar en decisiones y producción", afirma Lola Indigo a este medio, admitiendo que no era nada fácil superar lo hecho en Akelarre y La Niña. "Era un disco que tenía el listón muy alto por lo que he tenido que currármelo mucho". Y, además, añade: "También es verdad que envolver todas las canciones del álbum con un mismo sonido atmosférico y electrónico ha sido muy divertido".

Lola Indigo, Quevedo - EL TONTO (Official Video)

Lola Indigo también ha hablado del concepto artístico del álbum. Es una de las partes más aplaudidas por los fans de la cantante y ella misma ha explicado cómo ha sido este proceso del que ha cogido un poquito de Lady Gaga, Lil Nax X y otros artistas que se han inspirado en esa estética metálica de la que presume El Dragón. "Quería crear un personaje que fuera un dragón del futuro", dice la de Granada. "Cuando pensaba en el dragón, me venía mucho a la cabeza Haku de El viaje de Chihiro, que tenía un color verde agua, por eso quería llevar una peluca que fuera del mismo color. Además era muy importante que la estética del dragón no fuera ni medieval ni chino, sino un dragón mío. Al final pensé en convertirme a mí misma en dragón".

Con El Dragón, Lola Indigo completa la trilogía iniciada con la bruja en su álbum debut y que tuvo un segundo capítulo con el personaje de La Niña. Es pronto para hablar de futuro, pero ¿tiene pensado la cantante convertir su proyecto musical en una tetralogía o romperá con todo lo establecido hasta la fecha? Esta es su respuesta: "Por ahora es pronto para saber cómo continuaré trabajando con esto, la verdad que siento que el dragón es la forma de cerrar una historia, una lucha por asentarme como artista, La Niña fue una etapa y trabajo muy divertida en la que me inspiraba en todas las artistas que admiraba cuando era adolescente y en El Dragón ha sido ir a por todo, ir a toda velocidad como una nave espacial".

Lola Indigo, Luis Fonsi - CORAZONES ROTOS

De momento, como dice Lola Indigo, toca disfrutar de las once canciones de El Dragón. Veremos qué pasa en el futuro con la que ya es una de las integrantes imprescindibles de la Santísima Trinidad del Pop. Seguro que, sea lo que sea, no nos dejará indiferentes.