Laura y Saúl aclaran qué ha sido de ellos en el reencuentro seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’

Laura y Alejandro llegaron muy enamorados a La isla de las tentaciones. Estaban convencidos de que tenían una vida juntos y de que estaban hechos el uno para el otro. Lo que no se esperaban es que Saúl apareciera en Villa Paraíso para revolucionar la vida de la gallega.

De entrada, no era su prototipo, pero a poco se fue acercando a él hasta que cayó en la tentación. Eso supuso un gran sufrimiento para Alejandro que vio cómo perdía al amor de su vida. Demostró en la hoguera final que la quería de verdad al priorizar la felicidad de ella.

Al final, salieron solos de la isla. Laura no quiso salir con Saúl, aunque aseguró que quería seguir conociéndole. Ahora, hemos sabido qué ha sido de ellos después de seis meses.

El reencuentro

"Oficialmente ahora mismo somos pareja, desde el 13 de septiembre que empezamos a ser novios. En noviembre nos fuimos a vivir juntos y hasta ahora”, decía Saúl que llegó al encuentro y lo primero que hizo fue besar a su chica delante de Alejandro.

“Salimos de la isla y le dije, lógicamente, que quería estar sola, después de todo lo que había pasado, a mí no me salía estar con él. Yo fui sincera y le dije que sí que es verdad que me gustaría seguir viéndonos de vez en cuando, pero tú haz lo que quieras y yo igual, totalmente libres. Nos fuimos viendo y al final, poco a poco, nos fuimos enganchando", confesaba Laura.

"Yo estaba convencido porque allí dentro volví a creer en el amor, me ilusioné un montón y a ella le pasó algo parecido. Y el tiempo lo ha dicho”, añadió Saúl.

La apuesta de Alejandro

Sandra Barneda les dijo que Alejandro no les daba más allá del verano. Ahí entraron en un debate sobre las diferencias entre una relación y otra. Laura aseguraba que la conexión que había tenido con Alejandro fue más bien física y que de ahí pasaron a idealizar lo que tenían sin conocerse de verdad.

Alejandro no perdió en ningún momento la calma y se acabó despidiendo de la pareja con besos y abrazos demostrando el buen talante que tiene y metiéndose a la audiencia, una vez más, en el bolsillo.

Nueva relación

Una vez salió Alejandro, Laura y Saúl compartieron más detalles de su relación. “Yo se lo llevaba pidiendo bastante tiempo en plan, ‘yo quiero empezar algo, no estar como conociéndonos’ porque creo que lo que se vive en la isla se multiplica por mil. Hasta que un día nos fuimos a echar a dormir y ocurrió y me lo dijo y le dije que sí, y hasta el día de hoy", explicaba el ex pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa.

"Para mí eres un descubrimiento. Ya sabes que no creía nada en esto de las relaciones, pero me has devuelto la esperanza y para mí eres la mujer de mi vida, con la que quiero tener un futuro y espero que todo se cumpla conmigo a tu lado", le decía Saúl a su chica.

"Creo que tomé la decisión correcta, no me arrepiento de nada. Al principio tenía miedo de equivocarme, pero fue lo mejor que pude hacer y quiero empezar algo super bonito contigo, que creo que ya lo estamos empezando, poquito a poco y que sabes que te amo muchísimo ", aseguraba ella.

La despedida

Un final feliz tras un momento muy duro de reencuentro a solas de Laura con Alejandro en el que han hablado de cómo era su relación y cómo la acabaron.

Laura no pudo evitar las lágrimas cuando Alejandro le reprochó que no se hubiera despedido de su padre con el que había tenido muy buena conexión.

“Me cuesta más, a lo mejor, separarme de tu padre y cortar la relación con él, que separarme de ti”, admitía, “mi relación con su padre fue muy buena. Al final con mi padre nunca he tenido relación y para mí su padre fue alguien que llenó ese vacío y me cuesta más despedirme de él”.

Pero está claro que ahora ha empezado una nueva vida en Madrid con Saúl, mientras Alejandro vive solo en A Coruña. Las vueltas que da la vida.