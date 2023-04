Doble sorpresa en el reencuentro de Naomi y Adrián en ‘La isla de las tentaciones’

Una de las hogueras más esperadas era la de Naomi y Adrián porque, aunque abandonaron La isla de las tentaciones cada uno por su lado, se notaba que había mucho amor entre ellos. Pasar por el programa fue una auténtica revolución para ellos que llegaron para ver si podían confiar el uno en el otro y dar el paso de casarse si superaban la prueba.

Pero llegó Keyla a la villa de Adrián que no tardó en caer en la tentación y besarse con ella. Y aunque se arrepintió al segundo, Naomi lo vio y dio por terminada su relación dejándose llevar con Napoli y cruzando todos los límites habidos y por haber. Sus sesiones de sexo con el italiano fueron la tónica de su paso por la isla.

La hoguera final estuvo llena de gritos y reproches y no hubo cabida para el perdón. Seis meses después parece que las cosas han cambiado y la pareja se ha dado una nueva oportunidad. Eso sí, les tocaba reencontrarse con sus tentadores.

Pareja vs tentadores

La primera en acompañar a la pareja fue Keyla que llegó dando guerra y asegurando que Naomi le tenía atado en corto. “Le falta mucha personalidad”, dijo sobre Adrián. Y discutieron por un mensaje que ella le envió deseándole lo mejor.

Napoli llegó el último, saludando a todos y con una calma de esas que asustan. “No tienes por qué ser mal chaval, no te voy a tener ningún rencor”, le decía Adrián cuando el italiano le preguntaba qué piensa de él. Tras contestar le dejó claro que no es lo que va diciendo por ahí donde habla de él como un tonto.

Adrián lo negó y aseguró que no perdía el tiempo hablando de él. Keyla no estaba de acuerdo y reconoció que hablando con ella le había puesto a caldo. “Yo con ella tengo un tonteo buah, brutal”, reconoció Napoli sobre su relación con Keyla que había sido su fuente. Una confesión que despertó las risas de la pareja.

Eso sí, conexión sin que haya pasado nada entre ellos, ni siquiera un beso. Pero Napoli no dudó en reprocharle a Naomi que dentro de la isla fuese una y fuera, otra persona. Ella tuvo que explicarle que hubiera sido su amiga hasta la muerte si no hubiera vuelto con Adrián. “Comprenderás que es una situación un poco incómoda que yo hable contigo volviendo con Adrián y yo me alejé por eso”, reconoció Naomi.

“Es una relación de mentira, no sé hasta cuándo va a durar. Si ella quería hacer algo por venganza yo lo puedo entender una noche”, opinaba Napoli sobre la segunda oportunidad de la pareja.

Nuevo enfrentamiento, ahora con Naomi que no entendía que dijera que no comprendía que ella estuviera más de una noche con él en la isla cuando allí le decía otra cosa. Y reveló que a la vuelta Napoli no dejaba de enviarle mensajes de amor, incluso con imágenes de ellos en la isla con canciones de amor.

Keyla cerró su encuentro diciéndole a Adrián que tenía que darse cuenta de que no era más que una marioneta que usa Naomi. Palabras que aplaudía Napoli.

En el momento de irse, Naomi se negó a despedirse de Napoli al que llamó falso y echó en cara que hubiera montado este show para hacer tele. “Naomi, te espera Napoli en el baño”, soltó Keyla cuando ya estaba casi fuera. Una frase que no ha gustado mucho a parte de la audiencia.

El reencuentro

El reencuentro de Naomi y Adrián ha estado lleno de subes y bajas, como su relación. Tras hablar cada uno por separado se han reencontrado con lágrimas después de que a ella no le gustara una cosa que había dicho Adrián sobre Keyla.

Ella pensaba que él borraría de la mente su beso con Keyla porque no le gustaba, algo diferente a lo que había expresado él. Lo aclararon y se besaron y fue entonces cuando intervino Sandra Barneda para confirmar que habían vuelto y quedarse con la boca abierta.

“Sí y pensábamos que lo teníamos super superado, que no hablamos ni del tema”, aseguraba Naomi, “ahora mismo estamos super mega bien, yo creo que mejor que nunca”.

Tras la isla, pasaron un mes hablando sin parar hasta que tuvieron una conversación en la que acordaron dejar el pasado atrás porque se querían y querían estar juntos. “No hay nadie como ella. Lo que me hace sentir, no un día ni dos, sino todos los días…”, decía mientras volvían a besarse y declararse su amor.

Un reencuentro que nos ha dejado dos sorpresas, la vuelta de Naomi y Adrián y el tonteo de Napoli y Keyla. Al final, parece que ha triunfado el amor.