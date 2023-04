Lydia y Manuel tienen la clave para salir más reforzados si cabe de ‘La isla de las tentaciones’

La única pareja que salió unida de la sexta edición de La isla de las tentaciones es la formada por Manuel y Lydia y eso que no siempre lo tuvimos claro. El acercamiento de él a Miriam le puso las cosas difíciles a Lydia que se apoyó en Miguel.

Pero después de darse todas las explicaciones que necesitaban, acabaron su hoguera final unidos y con la esperanza de seguir fuera su historia de amor.

Ahora, les hemos podido ver seis meses después y han recordado las películas que se montaron estando separados. “Entré con un montón de miedos e inseguridades y salí siendo otra persona”, reconocía Lydia, “noto que nos peleamos mucho menos”.

“El comportamiento de Lydia fue increíble y me hizo cambiar mi amor hacia ella completamente”, aseguraba un enamorado Manuel que todavía se siente muy culpable por su comportamiento en la isla.

Manuel reconoció que el punto de inflexión fue su encuentro en el espejo porque notó mucha decepción y soltó la rabia que llevaba dentro y reaccionó acercándose a Miriam. "He aprendido a valorar a la persona que tenía al lado porque tengo la sensación de que cada vez es más difícil encontrar a alguien con quien compartir tu vida y ella es mi princesa”, aseguraba Manuel.

“Fui con miedo de que Manuel me dejara de querer por ser una persona posesiva o que no sabe gestionar las emociones y me di cuenta de que tengo que quitarme esas tonterías de encima y que le puedo perder. Y mi vida es con él”, expresaba ella.

“Salí muy conmocionado de la hoguera final porque me dio un golpe de realidad porque vi que me había pasado y estuve muy raro. Pero en cuanto subimos al avión y estuvimos de vuelta a España, todo fue mágico”, admitía Manuel.

El secreto para sobrevivir a la isla

Que una pareja pueda superar la experiencia en el programa es algo excepcional. “Yo creo que el secreto es controlar lo que tienes en la cabeza”, opinaba Lydia. “Yo creo que el secreto es la confianza. Yo si no hubiese confiado hasta el final en Lydia hubiera fallado”, añadía Manuel.

Lydia aseguraba que “podemos sacar las cosas muy de contexto y él también vio cosas de mí. “Ha sido una prueba enorme que nos va a acompañar toda la vida y menos mal que hemos ido a La isla de las tentaciones porque es algo que no aprendes de ninguna otra forma”, añadía.

Tocaba mirarse a la cara y confesar sus sentimientos. “Estoy deseando empezar nuestra nueva vida juntos y que te quiero muchísimo”, le decía Manuel. “Te amo con todo lo que has hecho y con todo lo que harás porque siempre te voy a entender y eres el amor de mi vida”, le correspondía ella.

Tiene claro que la clave para sobrevivir a esta aventura es la comunicación y la confianza.

El mensaje de Miriam

En cuanto a Miriam, Manuel reconoció que se confundió tras vivir lo del espejo. No han tenido contacto desde que volvieron a España. La tentadora dejó un mensaje a Manuel en el que confesaba que lo que tuvieron en la isla fue una conexión real y que si él no hizo nada es por miedo y no por falta de ganas.

También quiso decirle a Lydia que, si una vez ha puesto los cuernos, lo hará otra vez porque la gente no cambia. Palabras que no hicieron mella en Lydia que confía absolutamente en Manuel.