David Vaquero aclara su situación con Elena y María en el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’

Elena y David llegaron a La isla de las tentaciones como Barbie y Ken, la pareja perfecta que llamaba la atención por guapos y lo enamorados que estaban. Pero no todo es lo que aparenta y la pareja flaqueó. Él se dejó llevar por la situación e intimó con María lo que rompió el corazón de Elena.

En una hoguera de confrontación se dijeron todo lo que se tenían que decir y rompieron su relación. Elena salía del programa más fuerte y él se convirtió en el hombre más odiado del momento. Ella se fue sola y él, con un nuevo amor. Pero ahora hemos sabido que hubo beso entre David y Elena en el avión de vuelta.

Lo hemos sabido en su reencuentro seis meses después. Las cosas no han mejorado entre ellos. David ha llegado con la acusación de infidelidad hacia Elena. Contaba que antes de ir a República Dominica, ella había sido infiel tras estar un tiempo con otro chico. Además, acusó a su madre de falsa por ser conocedora de la situación y luego echarle en cara a él lo que había hecho en el programa.

Elena explicó que esa relación había existido, pero en un momento en el que no estaban juntos. Los gritos y las faltas de respeto entre ellos fueron subiendo tan de tono que Sandra Barneda optó por irse.

Cuando volvió les reprendió por su comportamiento. “¿No os dais cuenta de que estáis haciendo el ridículo?”, les preguntaba. Pero está claro que entre ellos no hay tregua. Y mientras, la audiencia alucinaba con la noticia de la infidelidad de Elena.

María entra en escena

Una vez Sandra despidió a Elena, llegó el momento de saber cómo estaba la relación entre David y María.

"Yo estaba rayado. María me gustaba muchísimo, muchísimo, pero a mí me daba miedo, después de una relación así, tenía muchísimas dudas. Prácticamente estábamos como novios, solo que yo no quería darle ese nombre por el hecho de no agobiarme”, admitía.

“Nosotros en la isla vivimos una cosa muy intensa y cuando salimos necesitábamos vernos y saber si lo que había pasado era cosa de la isla o de verdad sentíamos lo que habíamos vivido dentro. Yo, en el momento en que lo vi, sentí incluso más de lo que había sentido en la isla. Me demostró que me quería”, aseguró ella.

En cuanto a si son pareja, no está del todo claro, o por lo menos, la forma de etiquetar lo suyo. “Ella solo se lía conmigo y yo con ella. Nos respetamos, pero sí que es verdad que a mí me da miedo meterme en una relación como tal para toda la vida. Ahora, la única chica que me gusta y a la que quiero es ella”, admitía David.

“No somos pareja, no somos novios como tal. Nos queremos, nos respetamos, nos vemos, nos estamos conociendo y sobra todo lo demás, no necesito llamarte novio”, continuaba María.

Llegó el momento de dirigirse el uno al otro. Empezó María: “Te quería decir que sé que a veces no te digo las cosas, pero no lo he pasado muy bien, no ha sido fácil. La situación y todo lo que hemos vivido dentro... Yo no soy mala. Me he sentido mal. Entré soltera y me enamoré, ¿qué hago?”.

“Me hace mejor persona. Me impulsa, me quiere tal y como soy, nos reímos juntos. Creo que también saco una mejor versión de ti”, decía sobre cómo es estar juntos. “María es un amor”, terminaba diciendo David al que se le ve enamorado.

Parece que La isla de las tentaciones rompe unas parejas y crea otras.