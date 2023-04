Adara Molinero vuelve a salvarse en ‘Supervivientes’ en una semana donde ha llorado mucho

Esta semana tenemos claro que una de las dos parejas nominadas se va a romper en Supervivientes. O bien la amistad de Adara Molinero y Asraf Beno, o bien la pareja que forman Ginés Corregüela y Yaiza Martín quedaría resentida. Los cuatros son los nominados que se juegan la expulsión.

Uno de ellos se ha bajado de las quinielas tras resultar salvado en Tierra de nadie. Una vez más, los cuatro nominados se han marchado al barco de Cayo Menor para vivir la ceremonia de salvación.

El primero en caer al agua y, por lo tanto, sigue nominado, ha sido Asraf. Le seguía los pasos Yaiza que era la segunda en caer al agua. La cosa quedaba entre Ginés y Adara.

Laura Madrueño decía que Ginés no se había salvado nunca hasta ahora, pero el rey del bocadillo la corregía y la recordaba que ya le habían salvado en una ocasión, por lo que ella tuvo que pedir disculpas.

Salvada de la semana

Aun así, no habrá una segunda vez, de momento, porque, una semana más, la salvada ha sido Adara Molinero que, una vez, rompía a gritar de la alegría como hacía semanas anteriores.

“Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Os quiero muchísimo. Gracias por vuestra generosidad, por acompañarme en este camino. Va por vosotros, muchas gracias, no sé cómo agradecerlo porque, me siento tan afortunada por poder seguir viviendo esto”, decía emocionada una vez más.

Momento de tensión

Un momento para alegría después de unos días malos en los que ha tenido que enfrentarse a Diego, Yaiza y Bosco en un reto del Pirata Morgan en el que tenían que repartir entre ellos unos trozos de tortilla desiguales y votaban porque ella se quedara el trozo más pequeño. Jonan era el único que daba la cara por ella.

Ella no lo consideraba justo, creía que el trozo más pequeño tenía que ser para Yaiza que llevaba un mes menos de hambre y se le notaba en el cuerpo. No aceptó ese reparto por lo que todos se quedaron sin comer. Volvieron a la playa y acabó llorando mientras se desahogaba con Asraf mientras Yaiza no dejaba de criticarla.

“Qué sinvergüenzas tío, es que estoy harta, es que ya tengo que explotar. Estoy hasta las narices. Todas las semanas, nominada. No me dejan hacer la comida. Me tiras por tierra todo. ¿Y qué me quieren hacer sentir, una mierda, una basura?”, decía entre hipos.

“Yo me dejo la piel aquí, y tengo dos cojones y soy una buena superviviente. ¿Y sabes lo que no soy? Bien queda”, le decía a su único amigo en la isla.

Parece que la tensión crece día a día en Honduras y hay dos grupos claramente divididos.