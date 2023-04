Oriana Marzoli regresa al plató de ‘Supervivientes’ tras su regreso de Italia y discute con Cristina Porta

Esta semana en Supervivientes: Tierra de nadie hemos visto en el plató, como colaboradora, a Oriana Marzoli. Se supone que este año tendría que haber regresado a Honduras como había confirmado en plató antes de que se pusiera en marcha esta edición. Iba a ir a probar por segunda vez, tras una primera ocasión fallida en la que tardó nada y menos en abandonar.

Pero no pudo hacerlo porque estaba dentro de la casa de Gran Hermano en Italia. Allí se ha pasado varios meses sin la vida extrema de Supervivientes, pero con una convivencia complicada con muchos altos y bajos.

Carlos Sobera le daba la bienvenida y recordaba que había quedado finalista en el reality extranjero. “Obviamente, he quedado segunda. No he ganado, pero no pasa nada, soy la ganadora moral”, aseguraba con esa humildad que la caracteriza.

“Creo que te has llevado un premio mucho mejor que el de quedar segunda, creo que te has venido a España con novio”, le decía el presentador.

“Bueno, todavía no somos novios, pero estamos casi, casi en ese paso. Estoy super bien, super ilusionada”, confirmaba la venezolana.

“Como es este país de injusto que los grandes talentos tenéis que emigrar para poder triunfar”, decía Sobera entre carcajadas. “Haces bien en reconocer eso porque soy una super star, antes en Chile y ahora en Italia”, reconocía Oriana.

Y añadía que “no había ni siquiera salido y ya me estabais escribiendo para venir aquí, así que, siempre gracias a Supervivientes por contar conmigo”. “No era el programa el que te escribía, era yo que te echaba mucho de menos”, reconocía el presentador.

Oriana vs Cristina

En el concurso italiano, Oriana ha hecho muy buenas migas con Luca Onestini, el ex de Cristina Porta que también estaba en plató. Obviamente, su relación no ha sido buena y se ha notado en varios enfrentamientos que han protagonizado a lo largo de la noche.

Lo suyo venía de antes cuando Oriana era novia de Iván González y Cristina se mandaba mensajes con él. Desde entonces no se soportan y cada vez que pueden cargan la una contra la otra.

Oriana ha defendido a su buena amiga Adara Molinero y ha dejado claro que le gusta mucho lo que está haciendo en el reality. Que es maravillosa y divertida.

“Intento, no siempre lo puedo ser, objetiva y educada a la par. Antes he dicho hola y ella no ha saludado y, como tú das consejo, te aconsejo que en algún reality de los que vas, te enseñan educación”, le decía Cristina.

Y Oriana ha pasado de ella asegurando que no se estaba enterando porque ya solo habla italiano. Una rivalidad que no ha pasado por alto la audiencia que no ha dudado en posicionarse y parece que hay una favorita.

Carlos Sobera le ha pedido que vuelva todos los martes, aunque haya decidido irse a vivir a Italia. Veremos. Desde luego, ha conseguido ser TT en España e Italia esta noche y no todo el mundo consigue eso.