Arelys Ramos, última expulsada de ‘Supervivientes’, reacciona a la exclusiva de su hijo Yulen Pereira

Este martes llegaba al plató de Supervivientes: Tierra de nadie Arelys Ramos, la última expulsada definitiva del programa. Y le tocaba hacer frente a varios asuntos, el primero, referente a la exclusiva que concedió su hijo, Yulen Pereira, tras su ruptura con Anabel Pantoja.

“Por hablar, aquí habla todo el mundo. Entiendo que el que sabe la verdad y sabe los motivos es Yulen Pereira y es Anabel Pantoja”, aseguraba tras ver un vídeo en el que muchos opinaban sobre lo sucedido.

“Yo soy la madre y recuerdo a todo el mundo, por si se os ha olvidado, que mi hijo fue el año pasado a Supervivientes 2022, aparte de haber sido pareja de Anabel Pantoja”, recordaba ante la insistencia de hablar de su hijo solo por su ruptura.

Reacción a la exclusiva

Carlos Sobera le preguntó si le había extrañado saber que su hijo había concedido una entrevista. “Me chocó cuando me enteré en Honduras cuando hicieron un juego y el titular que había dado mi hijo en Lecturas y me sorprendió porque mi hijo es tan discreto que me extrañó y me rayé un poco. Entiendo que si mi hijo ha dado una entrevista es porque ya la otra parte también ha hablado”, reaccionaba.

Pero le aclararon que Anabel no había concedido ninguna entrevista y aclaró el tema de su reacción al enterarse de la noticia durante la visita de su hijo a Honduras. “Yo soy madre, y él es mi hijo. Evidentemente me puede comentar, hemos discutido o ha pasado esto. Peso es normal en una relación. De ahí a que me diga que se han separado…Para mí fue una sorpresa total. Me sorprendió muchísimo. Por eso me puse a llorar, me da igual que la gente piense que soy una falsa", aseguraba.

Cuando se despidió de su hijo, dijo que a su vuelta a España hablaría con Anabel. “Yo con Anabel he tenido buena relación, aunque la gente quiera decir lo contrario. Me gustaría hablar con ella para ver realmente qué es lo que ha pasado”, reiteraba explicando que en una ruptura hay que conocer las dos partes parar poder sacar conclusiones.

“No es que yo vaya a arreglar nada, pero la he conocido, ha estado en mi casa, ha comido en mi mesa, quiero hablar con ella”, admitía.

Su opinión sobre Asraf

Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero le preguntaba por qué espero a su expulsión para sacar a la luz lo mal que estaban tratando a Asraf Beno sus compañeros.

"Es verdad que Asraf tiene sus formas y sus historias, pero hay como una especie de inquina con él. Yaiza por ejemplo, llegó como una metralleta con Asraf. Cualquier cosa que hacía, las formas de hablar, las formas de decirle...", explicaba.

"La discusión que tuve con Yaiza fue por el disgusto que yo tenía porque me enteré de que le había dicho que no podía ir a la boda. Eso fue uno de los motivos, por eso salté con Yaiza, porque me parecía tan injusto. Yo no sabía lo que había sucedido y por eso salté y me lo contó Asraf. Estaba tan incómoda con ella por el dolor que tenía por lo que había pasado. Es constante como le hablan", continuaba.

Está claro que no piensa callarse nada, pero ya tendrá que ser desde el plató.