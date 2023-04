Leiva anuncia nueva colaboración que no eligió él: ‘Jaula de oro’

Leiva está metido de lleno en Cuando te muerdes el labio Tour que le tiene de un lado para otro tocando y cantando en directo sus últimas canciones. Pero eso no le impide seguir creando y ya tiene lista nueva canción: Jaula de oro.

Él mismo ha acudido a las redes sociales para presentarla. “Este viernes, 28 de abril, a las 00 horas de España (las 23:00 del jueves en Canarias) / a las 19:00 del jueves 27 en Argentina 🇦🇷 / a las 4pm del jueves 27 en 🇲🇽 ... saldrá mi canción nueva “Jaula de oro” con @conociendorusia”, escribía.

Además, compartía un vídeo dando algún detalle más desde el que parece el jardín de su casa y ataviado fiel a su estilo, con camiseta vintage y sombrero de dandy que lleva a todos lados.

Mirando a Argentina

“He invitado a Conociendo a Rusia que es una banda argentina que me fascina y mientras componía la canción, que es algo que ya me ha sucedido otras veces, escuchaba la voz de mi amigo Mateo, así que, cuando terminé la canción le llamé y le dije, ‘lo siento, pero tienes que cantar esto porque esta canción te ha llamado a ti, ni siquiera yo’”, admitía sobre esta colaboración.

Ha reconocido que no es la primera vez que le sucede algo así: “Ya me ha sucedido con Godzilla con Enrique Bunbury y Ximena Sariñana que, mientras la componía les escuchaba y luego les llamé y les dije, ‘lo siento chicos, pero os toca’, con la suerte de que me lo concedan”, recordaba.

“Estamos muy contentos con la canción y con el rodaje del videoclip con amigos y con la banda y espero que os guste y lo podáis disfrutar”, terminaba diciendo.

“Q lindo compartir de nuevo Gracias herma 🫶🏽”, respondía el grupo argentino que también parece feliz con esta colaboración.