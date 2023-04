La nueva etapa musical de Leiva se pone en marcha

Leiva lleva varias décadas sin parar de trabajar, de crear, de componer para él, para Pereza y para otros artistas. Y con el paso de los años el ahora solista madrileño no solo no ha bajado el ritmo sino que lo ha intensificado. Después de una intensa etapa musical llamada Cuando te muerdes el labio que le llevó por todo el mundo de la mano de las mejores voces femeninas de la escena musical española y latina ha llegado el momento de poner en marcha su nuevo proyecto discográfico.

Una nueva aventura musical de la que ha reconocido que ya tiene varias canciones grabadas incluida la primera con nombres y apellidos que ya ha presentado en formato acústico: Sashimi. Un tema que desprende esencia de 'Leiva' por los cuatro costados y que veremos si llega a convertirse en futuro single del artista en este 2023.

Lo que queda claro es que el músico de Alameda de Osuna no para. Después de sus conciertos se lanzó a producir el nuevo disco de Sabina participando en el documental Sintiéndolo mucho de Fernando León de Aranoa que le ha llevado a ganar su último Goya. Y después, el de Los Zigarros.

Por si todo ello fuera poco, de sus viajes por América ha nacido su nueva superbanda The Guapos, en la que da rienda suelta a su faceta como batería. Y junto al resto de músicos y productores de esta formación ya está manos a la obra con su próximo disco de estudio.

"En el estudio de al lado está Brad Cook, productor de Bon Iver, haciendo un disco con una artista que me encanta, llamada Waxahatchee. El batería es el hijo de Jeff Tweedy. También anda en el otro estudio el productor de Neil Young, joven y talentosísimo. Hemos tenido mucha suerte con nuestros vecinos. Unos y otros solemos coincidir en la cocina, o en cualquiera de los comedores comunes. Se conversa, se escucha, se aprende, y el corazón late contento aquí. Voy registrando lo que puedo con una cámara Super 8 70’s que traje. Estoy dando bastante la brasa con el tema, pero capturando bonitos instantes. Llevamos cuatro canciones grabadas. Una de ellas la escribí hace unos días, y creo que es la que más ilusionado me tiene. "Sashimi" se llama. La canté un poco afónico de más, pero creo que le fue bien esa lija" posteó Leiva en su perfil oficial en Instagram.

Un proceso de grabación que no está exento de anécdotas: "El día que llegamos me retuvieron durante varias horas en la frontera de Juarez. Me metieron en un cuarto con tres supuestos traficantes esposados a una silla a mi lado. Ella lloraba mucho mientras le leían sus derechos. Me rompió el corazón, la verdad. Los otros dos se sabían al dedillo los códigos. Quizá por eso estaban más tranquilos. El problema en mi caso tenía que ver con una confusión en uno de los números de mi pasaporte. Eso, y que no les gusté, vaya. El Suboficial Rivera tomaba mis huellas y me hacía fotos mientras sonaba “Peligrosamente dark” en el cuarto. No les cuadraba bien eso de que era músico y venía a grabar un disco. De la tension perdí un poco la voz, siempre me sucede. Pero llevar la familia puesta por el mundo es el mejor antídoto para transformar en risas cualquier inconveniente. Pop y Fede me acompañan. Doy gracias a la vida por tener a esos dos seres divinos siempre cerca. Les veo reir en el desayuno mientras comen huevos rancheros picantes y me contagian rápido".

Su disco además de analógico también tiene un caracter itinerante: "Son las 4:12 am. Conozco bien el techo de esta habitación en Sonic Ranch, mi estudio favorito del mundo. Estamos en Tornillo, un pueblito en el desierto de Texas. He sido muy feliz en este lugar, por eso no debería volver. Pero me inspira y me devuelve la ilusión, a veces fatigada. Sonic Ranch es un templo del mejor equipo vintage que uno pueda soñar. Todo lo que me gusta está aquí. La consola que estamos utilizando, por poner un ejemplo, es una Neve que Prince le compró a la Motown. Sólo con eso da para cuadrarse y entrar en otra dimensión. Hemos decidido grabar en analógico. En cinta, a la viejísima usanza. Es otra manera de vivir el proceso. Todo es mucho más lento y laborioso, pero esta manera de trabajar tiene algo que me conmueve y me compensa. Un grasa casi imperceptible en el sonido que, para mí, sí marca la diferencia. Tienes muy pocas o casi ninguna opción de maquillar nada de lo que has grabado. Se trata de convivir con los fallos y registrar el espíritu. Domar el perfeccionismo. Aquí no hay Control-Z. Ando grabando material nuevo de forma itinerante. Conforme voy pasando por ciudades y países de gira, viajo unos días antes y me junto con amigos en estudios. La vieja fórmula sesuda de pasar dos meses totalmente abducido y obsesionado en el mismo lugar no me iría bien en este momento de mi vida. En esta ocasión, comparto la aventura con mi amigo Adán, compañero de banda en The guapos, y excelente bajista y productor mexicano-parisino. Arreglanoswky para los amigos. Lleva la musica bien dentro desde niño. Su papá, el polifacético director de cine Alejandro Jodoroswky, le dejó esa sensibilidad para cualquier disciplina artística. ¡Sus primeros acordes se los enseñó George Harrison! Me hace bien convivir con él" ha confesado Leiva.

Su nuevo proyecto discográfico promete dar mucho que hablar.