Diphda comienza una nueva etapa con el lanzamiento de 'Zafiros', el primer adelanto de su nueva mixtape

Han pasado algo menos de tres años desde que Santiago Lacunza se presentase al mundo como artista bajo el nombre de Diphda con 2030, un tema producido por Fectro (quien le ha acompañado en esta aventura desde entonces) que se lanzaba como el primer adelanto de su EP Awoken.

La presentación de su primer álbum, ACUARELA, en octubre del año pasado, un puñado de singles y el lanzamiento de su EP so many changes a finales de este mes de marzo, donde explora cuatro versiones distintas de uno de los clásicos del rapero XXXTENTACION, le han colocado como uno de los nombres más interesantes dentro de la vanguardia nacional, superando la barrera de los 150.000 oyentes en Spotify con un sonido que explora géneros tan diversos como el pop electrónico, el lo-fi urbano y el pop-funk.

Ahora, Diphda cambia de rumbo para dar comienzo a una nueva etapa musical con el lanzamiento de Zafiros, que llegaba durante la medianoche de este 26 de abril como el primer adelanto de su próxima mixtape, coincidiendo además con su vigésimo segundo cumpleaños (esperamos poder oírle cantar a lo largo de este año el estribillo de nuestra rubia favorita, "I don't know about you, but I'm feeling 22").

De nuevo con Fectro colaborando con él en la producción del tema, Diphda nos presenta una canción con el amor idealizado y casi adolescente como protagonista. "Tú y yo hasta el cielo. Está bañado en diamantes y zafiros. Tengo que cerrar los ojos si te miro, que si me lo pides tú yo te miro" se le puede escuchar cantar durante los primeros versos.

Poco más de dos minutos le hacen falta a Santi Lacunza para ofrecernos un tema inspirado en la electrónica del jersey club partiendo de una estructura pop que da forma a toda la canción. Encontrándonos con un sonido y un ritmo envolventes que se cuela en nuestras cabezas, más bailable y acelerado que en sus proyectos anteriores.

Diphda en concierto / Cedido

Podremos escuchar a Diphda cantar en directo Zafiros el próximo 28 de abril en la Sala Vesta, durante un concierto que comparte con Kay Rose & Samu. Además, Pamplona acogerá un nuevo concierto el próximo 4 de mayo en Rockollection junto a Quaiko.

Y tú, ¿has podido escuchar Zafiros y descubrir a Diphda? Únete a su comunidad de oyentes y descubre uno de los nombres más interesantes dentro de la música alternativa nacional.