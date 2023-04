Jess Glynne cierra una de las peores etapas de su vida y abre una nueva era musical con ‘Silly me’

Jess Glynne es una de las voces más reputadas dentro de la industria musical británica. La cantante es una de las pocas estrellas que puede presumir de haber colocado uno tras otro sus diferentes éxitos en el número 1 de las listas de ventas de Reino Unido. Pero no siempre es oro todo lo que reluce y desde hace algunos años la solista decidió tomarse un tiempo para recuperarse de lo que ahora hemos sabido que han sido algunos de los peores momentos de su vida.

Lo ha confesado en una carta abierta a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ha desvelado a todo el mundo que el próximo 28 de abril arrancará una nueva era musical para ella. La solista nos presentará a una Jess completamente diferente cuya primera canción es Silly me.

"Quiero volver a presentarme. Ha pasado mucho tiempo, un montón, y mucho ha cambiado. En 2021 perdí a un amigo de una forma realmente trágica y eso cambió la forma en la que veía y sentía la vida. Era profundamente infeliz, estaba tan perdida en mi carrera y me sentía atrapada por gente que no creyeron en mí durante un tiempo tan sensible" empieza explicando Jess Glynne que hace mención a una tragedia personal y también a una mala relación con su entorno profesional más cercano.

"Tomé la decisión de alejarme de toda esa negatividad y empezar de nuevo porque ví lo corta que es la vida y cómo de importante es cuidarse a uno mismo. Esto era probablemente una de las cosas más duras y escalofriantes que he hecho y en este momento no tengo ni idea de si va a funcionar pero tuve que poner mi felicidad y mi salud mental primero antes de todo. Esos pasados 3 años han sido los más desafiantes emocional y físicamente pero siento que a través de ellos he conseguido sacar la mejor versión de mí misma" continúa explicando la intérprete británica".

Pero ese tiempo alejada de los focos le ha permitido encontrar su verdadero yo y un camino por el que transitar en esta vida: "Estaba en las afueras de L.A. sola intentando sobrellevarlo y finalmente me sentí inspirada por el viaje en el que he estado y el camino que tenía frente a mí ya no era tan aterrador. Empecé a escribir de nuevo con nuevas personas. Empecé cada día por escuchar a Joni Mitchell, ocasionalmente a Prince y a veces a Amy pero me descubría a mí misma obsesionada con Joni otra vez".

"Cada vez que escuchaba su voz y sus letras sentía como si me estuviera sujetando la mano. Su poética forma de cantar con tanta convicción realmente me curó. Ella me animó a ser más vulnerable y honesta en las que yo creo que creo que son algunas de las mejores canciones que he escrito y que me han dado algunas de las más bonitas y eufóricas experiencias conmigo misma. Me siento tan afortunada de estar finalmente rodeada por tanta gente emocionada y que me cuida y me permite ser mi auténtica yo. Espero que este álbum llegue a tus manos y esta versión de mí sea la Jess que quiero que conozcas" concluye en su publicación Jess Glynne.

Para esta presentación la inglesa parece haber sacado de su armario los corsés y la ropa de cuero para meterse en la piel de una nueva mujer. "Para que todos podamos sentirnos un poco menos como si fuéramos los únicos aquí cometiendo errores, quiero saber qué cosas tontas has estado haciendo" explica sobre su nuevo single Silly me.