Marta Peñate publica una fotografía desde la camilla de un hospital: “Ha sido horrorosa la situación”

Marta Peñate, la colaboradora de Supervivientes, ha hablado en alguna ocasión de sus dificultades para quedarse embarazada. De hecho, en su canal de mtmad hablaba hace unos días de que se había sometido a una conización cervical el pasado 13 de abril por la cual, se extraen unas células del cuello del útero.

Es una forma de anticiparse a posibles diagnósticos. “Me han encontrado algo que no es malo, pero puede llegar a serlo”, explicaba, dejando claro que no tenía nada que ver con un cáncer ni nada por el estilo.

“Es una chorrada de intervención, unos 40 minutos tardaré en el quirófano”, aseguraba, añadiendo de que podía tener molestias, pero nada serio. “Es una chorrada, con un láser, quitarme ciertas células para que, en un futuro, no sea nada malo”, dejaba claro.

La intervención fue bien, pero el post operatorio le está dando algún problema. De hecho, en las últimas horas ha publicado una foto desde la camilla de un hospital.

Ingresada

“Bueno, a la espera de que me den al alta. Explicaré todo un poco. Os conté que el otro día me hicieron una intervención, pues he tenido una hemorragia enorme por ello”, explicaba en un storie.

“Estoy bien ahora mismo. Necesito reposar unos días, descansar y listo. Realmente ha sido horrorosa la situación. Ya os lo contaré bien y detenidamente”, añadía.

Está claro que necesita unos días de recuperación porque no ha sido una tontería. “Este año me está pasando de todo, pero bueno, lo importante es que estoy muy bien. Cuento esto por si me ven ausente de diferentes sitios sepáis el motivo real de ello”, terminaba diciendo.

Marta Peñate, desde el hospital. / Instagram

Así que, todo hace indicar que este jueves no estará en el plató de Supervivientes opinando sobre la última expulsión. Desde aquí le deseamos que se recupere pronto y vuelva cuanto antes a la televisión que se ha convertido en una de las colaboradoras más esperadas en este tipo de formatos.