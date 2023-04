Rihanna se ha convertido en los últimos años en toda una mujer de negocios. Sus diversas inversiones se han convertido en una auténtica mina de oro para ella. Con sus éxitos (muchos) y sus fracasos (pocos) la cantante ya no depende solo de su música para ganarse la vida y cada día que pasa se sigue afianzando en esa idea. Y con su nueva apuesta económica, se ha ganado ya al público de las redes en España.

La historia tiene su miga, porque el apoyo de Riri a este negocio viene muy marcado por el hecho de que sea una mujer afroamericana la dueña de la empresa. Se trata de Partake Foods, un negocio de galletas veganas que fabrica para todos los públicos además de aptas para diferentes intolerancias alimentarias.

Los inversores que han apostado por esta línea de negocio no solo incluyen a Rihanna sino también a otros artistas del universo musical como H.E.R. y Jay Z además de ilustres deportistas de la NBA y la NFL. Sin embargo el nombre de la intérprete de Barbados ha sido el más comentado a nivel internacional. Lo que no sospechábamos es que en España fuera también a tener una gigantesca repercusión.

La noticia original se ha convertido en viral por la ocurrencia de varios tuiteros que no sólo han publicitado su línea de negocio nueva sino que le han regalado toda una campaña de marketing gratuita. Porque en la originalidad de los usuarios de las redes le han encontrado hasta el nombre de sus posibles galletas.

Una única palabra ha servido para revolucionar a media España que se puso manos a la obra para plasmar en imágenes una idea o un concepto absolutamente bestial: las galletas CampuRihannas. El juego de palabras ha triunfado como si no existiera un mañana.

De hecho a la gente no le ha costado incluir a la cantante de Barbados en la imagen de la popular marca de galletas. Ver a Rihanna como si fuera una auténtica maestra galletera con mandil, gorro de cocina y disfrutando de sus dulces es de lo mejor que vas a poder ver hoy.

"Me apasiona continuar aumentando la riqueza en la comunidad negra siempre que sea posible. Por lo tanto, tener inversores a bordo que entiendan esas misiones y objetivos es realmente importante para mí" dijo a Forbes la fundadora y directora ejecutiva de Partake Foods, Denise Woodard.

¡Vivan las CampuRihannas! Porque Partake Foods hace que todos sus productos estén libres de los 8 alérgenos principales, no transgénicos y sin gluten. La compañía de galletas también es la primera en obtener la certificación libre de residuos de glifosato.