Rihanna sorprende a las mujeres mayores que replicaron en Tik Tok su actuación en la Super Bow

Aunque a veces parece divina, Rihanna es absolutamente humana y se entera de todo, incluído lo que pasa en Tik Tok, un universo repleto de fans y amantes de la música en el que la cantante de Bitch Better Have My Money tiene un hueco muy importante que, desde que el pasado 12 de febrero la de Barbados actuase en el medio tiempo de la Super Bowl 2023 se ha incrementado considerablemente.

Desde que Rihanna saltó al césped de State Farm Stadium de Glendale para interpretar en directo lo mejor de su repertorio, las reacciones en Tik Tok no han dejado de sucederse. Se han visto reseñas críticas, análisis del vestuario, estudios milimétricos de la coreografía y una infinidad más de contenidos derivados del show de RiRi. Sin embargo, si hay uno que se ha vuelto viral en el mundo entero ese ha sido el clip protagonizado por un grupo de once mujeres de avanzada edad que, en uno de los salones de la residencia de ancianos de Kentuky en la que viven, decidieron recrear una de las escenas del show de Rihanna en la Super Bowl.

En este vídeo, al que la residencia ha titulado como 'Nuestro propio show del medio tiempo', el grupo de residentes simula con el vestuario incluido, la escena inicial de la actuación de Rihanna y su grupo de bailarines, y lo hacen con tanto talento y cariño, que el público de Tik Tok lo ha convertido en uno de los virales del año.

Hasta ahora, el clip de imitación de Rihanna acumula más de 32 millones de visitas, entre ellas, la de la mismísima Rihanna, a quien parece que le ha encantado este contenido. Tanto que, lejos de limitarse a contestar o compartir el vídeo de TikTok de la residencia Arcadia de Bowling Green, la autora de Umbrella y Lift Me Up ha decido mandarles unos ramos de flores blancas —uno de los colores que marcaron su show en la Super Bowl 2023— para agradecerles el cariño y el esfuerzo.

"Cuando aparecieron las rosas de Rihanna, todos estábamos en estado de shock", ha aesgurado la encargada de las relaciones comunitarias de la residencia, Paige Oakes a El HuffPost directora de relaciones comunitarias en Arcadia Senior Living Bowling Green, a el HuffPost para también asegurarles que, desde que publicaron el clip en Tik Tok han estado esperando a ver si la de Barbados reaccionaba de algún modo hasta que, sorprendentemente, les ha contestado con flores y una nota en la que asegura que el baile le ha parecido "increíble".

Además, Jay Z, el descubridor y dueño de la discográfica para la que trabaja Rihanna también les ha enviado unas rosas, en este caso rojas, para completar el 'look superbowlero' para agradecerles el gesto asegurando que a él y al resto del equipo de Roc Nation, les había encantado ver su Tik Tok.

Unos residentes muy activos en Tik Tok

El video replicando la actuación de Rihanna en la Super Bowl 2023 no ha sido el único que el equipo de la residencia ha subido a su cuenta de Tik Tok desde que la crearon el pasado mes de febrero. Los responsables de la atención y el cuidado de los residentes decidieron, primero explicar a todos los habitantes del lugar en qué consistía la red social del momento, y después convencerles para grabar vídeos.

Así, han hecho clips replicando el mítico saque de la Super Bowl, sumándose a trends virales, modelando como si fuesen verdaderos y verdaderas top models e incluso interpretando otras canciones famosas del momento como la mundialmente conocida Flowers de Miley Cyrus.