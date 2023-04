Ana Morgade confiesa cuál es la gran amenaza en la música infantil ahora y muchas madres la entenderán

Ana Morgade debutó en la maternidad el 17 de marzo de 2020. Han pasado tres años y ya se ha sumergido completamente en el mundo infantil de manos de su hija. Esta semana ha pasado por Showriano, en Movistar +, y ha confesado cuál es la canción infantil que más odia.

“Ahora mismo la gran amenaza de la generación de mi hija es Luli Pampín, es una muchacha argentina contra la que yo no tengo nada personalmente, Luli, we love you, pero Luli es los nuevos Cantajuegos. Cantajuegos ahora mismo, no, es como El Rubius, ya no amor, ya están pasadísimos”, contaba la que parece haberse convertido en la nueva prescriptora de música infantil.

Algunos niños aprenden los animales con La granja de Zenón, pero parece que en su casa han preferido a Luli. “Es una mujer argentina que no está para nada sexualizada. Ella habla para todo el público y hace canciones infantiles”, explicaba la humorista a Eva Soriano que se quedaba con la boca abierta cuando empezaba a sonar de fondo una de sus canciones y Ana Morgade se lanzaba a cantar y bailar la coreografía que acompaña a estas canciones.

Seguro que muchas madres se habrán sentido identificadas porque hay un momento en el que esas canciones que acaban repitiendo un millón de veces se te meten hasta dentro y es difícil sacarlas de tu cabeza en un largo período de tiempo.

Día Internacional del Pene

Debe ser que, para contrarrestar, Eva Soriano decidió ir por otros derroteros y pudimos verla cantar en su programa un nuevo tema dedicado al Día Internacional del Pene que se celebra cada 26 de abril.

“Esta noche negra, quizás sería un gozo, con un meneíto de luna lunera, mi vagina un río lleno y caudaloso”, decía en su canción y todo en ese tono lleno de sentío. Un tema que sonó al ritmo de Pena, penita, pena y nos trajo una sensación muy castiza.

Está claro que, en su programa, cualquier cosa puede suceder.