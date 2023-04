Nueva oportunidad de comer tortilla en ‘Supervivientes’ con Yaiza en sus trece y Adara destrozada al ceder

El pasado martes vimos en Supervivientes: Tierra de nadie, cómo se armaba una buena cuando el Pirata Morgan mandaba a Yaiza, Diego, Adara, Jonan y Bosco a la atalaya donde se encontraban con varios platos de tortilla de patata con pan. Eso sí, eran trozos de diferentes tamaños y tenían que ponerse de acuerdo para repartirlos.

Bosco, Diego y Yaiza querían darle el más pequeño a Adara. Y ella y Jonan querían que fuera para Yaiza que es la que menos tiempo lleva pasando hambre. No hubo acuerdo y se quedaron sin comerse esa apetecible tortilla. Y claro, se lió.

Cuando volvieron a la playa, Adara se marchó con Asraf y se derrumbó mientras le explicaba lo sucedido. Aseguraba que ella era tan superviviente como el resto y que no era justo que siempre tuviera que pagar ella.

“Qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas, nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”, se desahogaba.

Por otro lado, Yaiza ponía a parir a Adara con el resto de sus compañeros asegurando que se habían quedado sin comer por su culpa y que no hacía nada como para reivindicar comer más que ella.

Nueva oportunidad

Después de lo sucedido, el Pirata Morgan les ofrecía una nueva oportunidad de subir a la atalaya. "Solo subirán los que estén dispuestos a dialogar", advertía en el pergamino. Y en ese momento Yaiza entraba en cólera y se negaba a subir de nuevo.

"Que no, mi esfuerzo no se lo come ella”, aseguraba Yaiza, “ayer tuvo la oportunidad, yo me voy a quedar aquí. No le pongo el culo, ni la cara ni aquí ni en ningún sitio”.

Diego intentaba convencerla y aseguraba que si él subía es para que Adara quedara como la peor superviviente y asegurarse de que no se comía el trozo más grande.

“Creo que el debate lo teníamos que haber considerado ayer, creo que las cosas se podían haber debatido ayer y se podían haber hablado ayer sin faltas de respeto ni nada más”, decía frente a las cámaras.

Drama en la atalaya

Sin embargo, el resto de compañeros sí subía, aunque Bosco aseguró que él no iba a volver a cargar con el cofre. Jonan y Adara lo subieron, no sin alguna caída por el camino y sin recibir la ayuda de Diego y Bosco en ningún momento.

Llegaban con la intención de llegar a un acuerdo que no llegó. Al final fue Adara la que tuvo que ceder y quedarse con el trozo más pequeño.

“Con todo el dolor de mi corazón, aunque sea injusto, me quedo con la pequeña y ya está, que os aproveche”, decía entre lágrimas Adara mientras se abrazaba a Jonan.

“Sé lo que he hecho en el concurso y mi empatía para adaptarme a todos", decía ya un poco más calmada. Diego, por su parte se negaba a comer su parte. Jonan le decía que “me parece una gilipollez, en plan, te respeto tu decisión, pero ya que Adara ha cogido el pequeño, cógete el grande y cómetelo y ya está”.

“No, lo que pasa es que le da vergüenza, la ansiedad que tiene y ese pedazo de trozo y lo que se ha llevado, eso es lo que le pasa, le da vergüenza que le vean el pedazo de plato que se va a comer. He cedido, qué más queréis”, opinaba Adara sobre la decisión de Diego.

Mientras, Jonan discutía con Bosco y le aseguraba que no estaba por encima de Adara en cuanto a lo que estaba haciendo en el concurso. Finalmente volvían a la playa cada uno con su plato.

“Me siento tan mal, me siento pisada. Que disfruten la tortilla y se lo coman todo, porque cuando salga me voy a comprar cinco tortillas. Sabía que cedía yo o no cedía nadie. Estoy muy dolida, necesito ver a mi madre, necesito que me abrace y que me diga que todo va a pasar porque me siento pisoteada", se desahogaba con Jonan más tarde.

Una situación que ha dado alas a los adaristas para apoyarla más fuerte si cabe y que ha terminado de rematar a Diego y Bosco a los que muchos les tenían ya muchas ganas.

Veremos qué pasa este jueves.