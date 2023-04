¿Es Carla Pierce el pseudónimo de Miley Cyrus para publicar discos en secreto?

¿Tiene Miley Cyrus un pseudónimo para publicar música en secreto? ¿O se trata de una nueva jugada de la Inteligencia Artificial? Esas son las dos teorías que a esta hora se barajan sobre el misterioso proyecto discográfico de una artista desconocida cuyo timbre de voz resultaba demasiado similar al de la estadounidense.

Todo arranca el pasado 10 de marzo cuando el álbum Endless summer vacation irrumpe en el mercado discográfico arrasando en las principales listas de ventas de medio planeta. Esta colección de canciones de la artista viene presentada por canciones como Flowers o River que se convierten en sus dos primeros hits dada la temática que los inspira: los mensajes que Miley le manda a su ex Liam Hemsworth.

Curiosamente, el mismo día pero bajo muchísimos menos focos y sin apenas generar revuelo ni ruido mediático aparece en las plataformas de streaming el trabajo de una artista desconocida llamada Carla Pierce. Su colección de canciones recopilada en el álbum Down with me pasa desapercibido a los ojos del universo musical que está omnubilado con las nuevas composiciones de Miley Cyrus.

Las canciones de Pierce están inspiradas en sentimientos de ruptura y parecen ser demos de una artista a cuyo trabajo todavía le faltaba el empujón final. Pero aquí es donde entra el fandom de la cantante para detectar similitudes no solo en la voz de ambas intérpretes sino en señales que indican que los títulos de las canciones fueron los que originalmente tuvieron otros anunciados proyectos de la cantante.

Desafortunadamente en cuanto empezó el revuelo en torno a la posibilidad de que fuera un disco en secreto, las canciones de Carla Pierce desaparecieron de las principales plataformas de reproducción. ¿Una manera de seguir llamando la atención? No cabe duda de que lo están consiguiendo.

Sin embargo, en las últimas horas también ha cobrado fuerza la teoría señalada por el New York Post según el cual todo se trataría de un invento de la Inteligencia Artificial. La utilización que muchos usuarios están haciendo de esta herramienta y que nos permite disfrutar de canciones y colaboraciones imposibles, también habría servido para que, en base a unos patrones y utilizando la característica voz de Miley, se hubiera creado este misterioso elepé.