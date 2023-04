Miley Cyrus vuelve a sus raíces de Hannah Montana

Miley Cyrus se encuentra en uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. La solista estadounidense se ha convertido en una de las voces del empoderamiento femenino estadounidense después del repaso que le dió a su ex marido en Flowers. Una canción que la ha devuelto al trono de las listas junto a su disco Endless summer vacation. Sin embargo, no todo es mirar hacia adelante sino que la artista no quiere dejar atrás absolutamente nada de sus raíces. Ni siquiera sus looks.

Y gracias a ello la hemos visto vestida con un ceñidísimo y espectacular vestido negro de cuero que se ajusta como un guante a cada curva de su cuerpo. Pero no es ese el detalle que más ha llamado la atención de su outfit sino su apuesta por volver a una imagen que recuerda muchísimo a la de sus orígenes cuando se convirtió en una estrella adolescente.

Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de su personaje de Hannah Montana. Porque Miley Cyrus ha decidido estrenar un look con un peinado en dos colores en los que vuelve a lucir como aquella joven que conquistó los corazones de miles de niñxs en el inicio del siglo XXI.

Su pelo castaño combinado con su pelo rubio le sienta fenomenal y todo ello quedó demostrado en la alfombra roja de los Fashion Los Angeles Awards 2023 donde Miley se convirtió en la auténtica protagonista gracias a su renovado look. Hacía muchos años que no veíamos a la intérprete con este estilo y los recuerdos han sido inevitables.

Hay que dejar claro que a Miley Cyrus le gusta jugar con sus estilismos y que este provocativo look combinando el cuero y sus colores de pelo originales le quedan fenomenal. Casi tanto como los cortes tipo bob o el garçon que en ocasiones también ha lucido.

Habrá que esperar para ver si la cantante deja atrás su color rubio más fuerte con el que ha protagonizado algunas de las fotografías más impactantes de su carrera dentro del estilismo del álbum Endless summer vacation. Su larga melena rubia oxigenada ha dejado paso a una aún más poderosa Hannah Montana si es que eso es posible.

¡Nos encanta el nuevo look de Miley y ya estamos deseando verlo en movimiento presentando sus canciones en directo!