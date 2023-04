Ruth Lorenzo: “El problema de la industria son los ‘señoros’, te hacen creer que eres diminuta”

Ruth Lorenzo ha vivido en primerísima persona los sinsabores de la industria musical. Conoce la parte buena de ser respaldada por una discográfica, pero sobre todo sabe lo mal que se pasa cuando pierdes las riendas de tu carrera y no tienes ni voz ni voto sobre tu propio proyecto. Todo eso, sin embargo, forma parte del pasado. La de Murcia, icono eurovisivo desde 2014, vuela libre ahora como artista independiente, una nueva etapa que acompaña del lanzamiento de material inédito. Se trata de un EP compuesto por cuatro canciones. Un paso al frente que tardó en dar porque los cambios, especialmente los que se dan en terreno desconocido, siempre cuestan.

"El proceso de volver y, sobre todo, el proceso de decidir cómo volver ha sido para hacer las cosas desde mi propio conocimiento y siendo consecuente con mis actos. Lo que siempre fue primordial para mí es dar calidad", asegura Ruth Lorenzo en una entrevista con LOS40. "Conseguir la meta conlleva un tiempo, pero esa es la situación de la mujer en esta época que vivimos. Una vez sabes que puedes, lo demás va pasando solo. Sales del contrato que te tiene sin poder salir. Encuentras las piezas para moverte. Los medios te abren sus puertas...".

Para Ruth, tal y como ella misma cuenta, fue esencial superar sus miedos, alzar la voz y compartir con sus seguidores, los que realmente financian su carrera, lo que pasaba. "El miedo te paraliza y te hace no saber por dónde seguir. He aprendido que si ese miedo no lo compartes y te lo guardas para ti se convierte en una voz que te silencia. Una vez que decidí hablar. Con miedo, y a pesar del miedo, supe que no estaba sola", dice la cantante. "Cuando tienes a alguien diciendo continuamente que no generas interés, que tu música no funciona, que no tienes relevancia…todo eso te lo vas creyendo y vas dando pasos hacia atrás. Pero decidí dar un concierto, hice sold out y me corté el pelo como gesto de liberación. Me di cuenta de que lo tenía que haber hecho antes".

"El problema lo tienen los señoros de la industria"

La industria musical ha cambiado muchísimo desde que Ruth Lorenzo debutó con su primer álbum de estudio, Planeta Azul. La cantante se maneja bien con las nuevas reglas del juego, esas que ayudan a que este nuevo trabajo llegue a más gente gracias al acceso que hay hoy en día a la música. Sin embargo, tal y como recalca, el problema es otro. "El gran problema que tenemos son los dinosaurios que siguen pensando que por lanzar un disco han comprado a una persona. El problema lo tienen los señoros de la industria. Es tan gaslighting, tan de arrinconar, tan de hacerte creer que eres diminuta", explica la exrepresentante del Festival de Eurovisión. "Los señoros te generan la necesidad de que si no pasas por ahí no vas a conseguir llegar".

Pero Ruth Lorenzo ha conseguido llegar. Se ha liberado y el resultado lo tenemos ya disponible bajo el título de La Reina, un EP compuesto, producido y cantado por ella. "Es un lanzamiento muy especial. Estoy haciendo algo que están haciendo muchas mujeres en la industria, que es liderar su propio proyecto", señala. "No me esperaba la acogida que está teniendo. No me esperaba el posicionamiento de algo que he querido hacer, que es rock, y haber conseguido un sonido muy auténtico. Ha sido un trabajo muy bonito de hacer".

Si quieres ver la entrevista completa de Ruth Lorenzo en LOS40…¡dale al play!