Juan del Val carga contra los seguidores de ‘Los Simpson’ en ‘El Hormiguero’: “Juan en qué jardines te metes”

Si Juan del Val está en la tertulia de El Hormiguero es porque hay pocos como él que hablen con esa naturalidad, sin filtros, creando siempre polémica. En esta ocasión, ha cargado contra los seguidores de Los Simpson, una de esas series que ha conquistado a millones de personas.

Tamara Falcó le recordaba que es una serie que emite Antena 3, la cadena del programa en el que trabaja.

“Yo no me estoy metiendo con Los Simpson, me estoy metiendo con los seguidores de Los Simpson que son insoportables. ‘Es que Los Simpson predijeron que se caían las torres gemelas. Que Trump iba a ser presidente’. A lo mejor te lo has inventado tú o lo has interpretado tú”, matizaba el periodista con su característico sentido del humor.

“Y luego están los que se hacen un retrato simpsonizado y no es solo que se lo hagan ellos, sino que te lo regalan a ti, como si te fuera a hacer ilusión. Pero que no, hombre, que no”, decía. Y seguro que más de uno ha tomado nota para mandarle uno.

“En la redacción hay alguna gente muy aficionada a Los Simpson que dice, ‘es que yo me sé diálogos enteros de capítulos enteros’, ¿y estás orgulloso de eso? Es como cualquier niño que se sabe Dora, la exploradora”, añadía.

Reacciones

Un sentido del humor que en muchas ocasiones le ha metido en un lío y en confrontaciones serias, pero que ya muchos empiezan a entender y lograr reírse con él. No hay más que ver los comentarios.