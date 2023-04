Yaiza Martín, expulsión disciplinaria en ‘Supervivientes’

Después de que el martes pasado se salvara Adara Molinero, los tres concursantes que se jugaban su permanencia en Supervivientes eran Yaiza Martín, Ginés Corregüela y Asraf Beno. Esta semana, una de las dos parejas, se rompía definitivamente.

Pero las cosas han dado un giro de 180º y una fuerte discusión en Playa Pelícano ha hecho que los votos de los espectadores no tuvieran ningún valor esta semana. “El programa ha tomado una decisión y la vamos a comunicar. Yaiza, ponte de pie, por favor”, le pedía Jorge Javier Vázquez en la palapa.

“A tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, Supervivientes 2023 ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Yaiza, por favor, coge tu saco y abandona la palapa”, le comunicaba.

Y la última concursante en llegar al programa, cogía su saco sin mediar palabra y tan solo dando un rápido beso a Ginés se marchaba rápidamente.

“Supervivientes, ante la expulsión disciplinaria de Yaiza, ha quedado sin efecto la expulsión semanal”, les comunicaba al resto de concursantes. Así que Asraf y Ginés, siguen una semana más en el programa.

Todo vino de un momento en el que Asraf se levantó para cuidar el fuego. Para eso tenía que acercarse a la zona en la que se encontraban Yaiza, Ginés, Diego y Raquel Arias. Y lo hizo justo cuando el cámara tuvo que ausentarse unos minutos para ir a por unas baterías a la caseta técnica. Estando allí empezó a escuchar gritos e insultos graves. Volvió corriendo y cortaron la discusión.

Primeras versiones

Jorge Javier les dio la oportunidad de aclarar lo sucedido y llamó, en primer lugar, a Diego, Ginés y Raquel. “Quiero absoluta sinceridad, os voy a hacer una sola pregunta: ¿Qué fue lo que pasó por la noche cuando el cámara tuvo que ausentarse mientras Asraf cuidaba del fuego?”.

Cada uno iba dando su versión. Diego aseguraba que en ese momento se marchó a lavarse los dientes. “Estábamos en el fuego charlando como todas las noches. Les tocaba cuidar el fuego a Asraf con Raquel y Asraf vino al fuego, obviamente Asraf y Yaiza chocan mucho y empezaron a discutir. Cuando vi la bronca me fui al depósito a lavarme los dientes. Escuché gritos como que estaban discutiendo y me reincorporé. Yo oí chillidos de bronca, pero no te sé decir lo que pasó, las palabras exactas”, se lavaba las manos.

“Yo no sabía ni que Asraf estaba en el fuego porque yo estaba en el depósito de lavarme los dientes, tranquilamente y cuando escuché los gritos subidos de tono, me giré y me di cuenta de que Asraf estaba ahí. Me acerqué, separé a Yaiza hacia atrás y pregunté qué había pasado y Yaiza me dijo que Asraf había venido riéndose, como provocando y ella tuvo que saltar. Tú cuando vas a amenazar a alguien, no lo gritas. Por eso no escuché ni gritos entre ellos ni nada. Cuando empezaron los gritos, que fue cuando yo llegó empezó a decir ‘que me dejes en paz’. Asraf estaba diciendo todo el rato que le había dicho ‘maricona’”, relató Raquel.

Quedaba la versión de Ginés, la pareja de Yaiza: “Estoy en el fuego, le digo a Yaiza de bajar a la orilla a mear y entra por lo visto el tocapelotas de Asraf, lleva todo el día así, esta tarde ha habido otra bronca. Sabe el carácter de Yaiza y no sé lo que dijo, Yaiza dice que le escupe, por lo visto hay una discusión, cuando subo cojo a Yaiza y la aparto a un lado y viene el cámara y Asraf dice que le ha dicho ‘maricona’. Intento apaciguar un poco la disputa que tienen, Yaiza tiene un carácter fuerte, pero Asraf se está guaseando de todos nosotros, es un auténtico payaso”.

Los implicados

Después les tocaba el turno a los implicados. "Anoche íbamos a la letrina Adara y yo porque me tocaba vigilar el fuego. Ella fue al baño y yo a vigilar el fuego y veo a Yaiza, Ginés y Diego y mientras estoy colocando el fuego viene Yaiza y me dice, ‘vamos Tarzán, que ahora no hay cámaras. Tú y yo nos vamos a ver las caras fuera, maricona’. Yo me reí de la situación, porque yo flipé, era un poco en shock y me fui y no entiendo por qué hizo eso”, empezaba contando Asraf su versión.

“Está todo en su cabeza con reglones, puntos y tildes. No estábamos todos cuando llegó. Cuando vienen en parejita yo me voy porque tengo mi tarea de impulsividad que hacer. Como Adara se fue al baño y vino él solo, me quedé porque pensé que venía a hablar de lo que había pasado con el caldero de comida en la comida. No es la primera vez que me coge cuando estoy sola porque él sabe cuándo hace las cosas, cómo las hace y cómo las dice, no es la primera vez que viene cuando no están las cámaras y me dice, ‘¿podemos hablar de lo que pasó esta tarde?’”, contaba Yaiza que se veía interrumpida constantemente por Asraf que ante lo que estaba contando decidió darse la vuelta e irse.

“Ese es el victimismo de Asraf”, señaló Yaiza que continuó explicando lo que había sucedido asegurando que no le llamó maricona sino marioneta.

El cámara no grabó la bronca porque cuando llegó todos decidieron callarse menos Asraf. De hecho, se escucha cómo Ginés le dice a Yaiza que se calle que ya están las cámaras. Nadie dio la cara por él que intentaba explicarles lo sucedido a Adara y Jonan que llegaron al escuchar que algo estaba sucediendo.

Reproches en palapa

En la palapa, seguían hablando del tema y Jonan acusaba de falso a Diego y aseguraba que le había reconocido que le había llamado maricona cuando no había cámaras. Diego seguía negándolo.

“Es todo mucho más fácil, y mira que yo con Asraf no me llevo, pero lo que es del César, es del César, cuando tú vas a una persona y le preguntas si esto ha pasado y te dice ‘yo no quiero saber nada’, entonces, quien calla, otorga. Si no te dice no, es porque ha pasado, que ha habido algo”, opinaba Alma Bollo que defendía que uno llega solo al concurso y se va solo y tiene que ir siempre con la verdad por delante.

Reacción en plató

Tras conocerse la expulsión disciplinaria, y una vez de vuelta a plató, pudimos ver los aplausos y la alegría de la hija de Ginés que, incluso, hizo la croqueta en el suelo. Ni el defensor de Yaiza pudo disculparla y aseguró que le parecía bien lo que había hecho el programa.

Andrea, la defensora de Diego, también mostró su alegría porque piensa que Yaiza ha cambiado la relación de Diego y Ginés. Y disculpó su silencio por lealtad.

"Si estoy en la calle y una persona me humilla, lo mínimo que le pido a los testigos es que den un paso adelante y cuenten la verdad. Porque si no, esta sociedad no tiene sentido. Si no somos solidarios y si no apoyamos al débil en ese momento, ¿qué sentido tiene vivir en sociedad?", reflexionaba Jorge Javier, “hay que ser muy cauto, pero acabo de decir que el cámara escuchó perfectamente las palabras. Y si el cámara lo escuchó, cómo no lo van a escuchar Diego y Raquel”.

Está claro que este suceso no va a ayudar a mejorar la relación en la playa donde la tensión tiene pinta de que va a ser mayor que nunca.