Asraf, Diego, Alma y Jonan: La audiencia parece tener claro a quién expulsar esta semana en ‘Supervivientes’

Supervivientes está al rojo vivo después de la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín que ha dejado Playa Pelícano al borde de la explosión. Se prevén días de mucha tensión.

Después de que la nueva expulsada se fuera de la palapa, los concursantes se prepararon para disputar la prueba de líder que esta semana ganaban Adara Molinero y Ginés Corregüela que se convirtieron en inmunes. Y así comenzaron las nominaciones.

“Mi nominación es clara y evidente. La semana pasada dije que le iba a dar la oportunidad, se la he dado, y como era de esperar no ha fallado y aquí está Asraf. La oportunidad que le ha dado esta semana se la ha vuelto a cargar”, empezaba diciendo Alma Bollo.

Su hermano, Manuel Cortés, le seguía los pasos: “Mi nominación es Asraf. Le nomino porque me parece una persona que juega muy sucio y no entiendo que quiere hacer un concurso a raíz de dos hermanos que, como él dice, son familia de su mujer”.

“Nomino a Raquel por los detalles de esta semana, no me han gustado nada. Iba a nominar a Diego, pero imagino que Adara le nominará, seguía Jonan Wiergo.

“Yo nomino a Asraf ya que es con el que menos contacto he tenido y con el que más movidas tiene todo el mundo”, explicaba Bosco Blach por su parte.

Seguía Raquel Arias: “He nominado a Jonan. Intento valorar siempre el tema de la supervivencia y creo que entre los que estamos la nominación sería para él. Además, ha estado muy distante conmigo”.

Mismo voto de Diego Pérez: “Nomino a Jonan porque me nominó la semana pasada diciendo que me veía como finalista. Yo a él también le veo buen rival y, aparte, por cosas que han pasado en la convivencia esta semana”.

Asraf Beno traía un nuevo nombre: “Nomino a Manuel porque no aguanto los insultos y que se meta con la familia, con cosas de fuera, etc…”.

De esta manera, quedaban como nominados del grupo Asraf y Jonan. Quedaba que los líderes dieran otros dos nombres. Ginés le dio su nominación a Alma “porque no me ha gustado lo que ha dicho”. Fue una de las que se posicionó del lado de Asraf en el tema de su discusión con Yaiza alegando que si el resto callaban sobre lo sucedido es porque había pasado.

“Ya me da igual, si te digo la verdad, no tengo ganas de estar aquí porque es muy complicado estar aquí”, se derrumbaba la hija de Raquel Bollo. Jorge Javier decía que esos pensamientos ya no estaban permitidos a estas alturas del programa.

Quedaba la nominación directa de Adara que iba para Diego "porque es una de las personas con las que no tengo trato. Se dedica a tirar mi concurso por tierra, a decirme un montón de cosas feas, no me dirige la palabra y un largo etcétera", argumentó.

Cuatro nuevos nominados

Así que, los cuatro concursantes que se enfrentarán esta semana a la nominación serán Alma Bollo, Jonan Wiergo, Asraf Beno y Diego Pérez y hay uno que parece tener todas las papeletas para irse por lo que hemos detectado en redes sociales.

Habrá que esperar a ver quién es el primer en salvarse el martes y quién se va el jueves, que Jaime Nava y Artùr Dainese se han quedado muy solos esta semana.