Un comentario de Ginés Corregüela desata la indignación de la audiencia de ‘Supervivientes’

Cuando comenzó Supervivientes 2023, Ginés Corregüela empezó a ser el concursante querido de gran parte de la audiencia. Hacía gracia cómo se comía cualquier insecto que pillaba por la isla, la camaradería que había demostrado con Diego Pérez y su sentido del humor para prestarse a todas las ideas locas de Jonan Wiergo.

Todo eran buenos comentarios para él. Pero la cosa empezó a cambiar cuando comenzaron a salir a la luz sus líos sentimentales. Recién divorciado, Yaiza Martín, parecía ser su nueva pareja. Pero también se hablaba de la doble vida que llevó durante diez años mientras estaba casado y de sus visitas a los lugares de lucecitas.

Si ya empezó a sembrar dudas, se remataron del todo cuando fueron a visitarle su ex mujer y su hija. Dejó las puertas abiertas a una reconciliación y apostó por la familia antes que por su nueva relación. Le duró poco.

A la semana siguiente, fue Yaiza como nueva concursante y, tardó un nanosegundo en dar carpetazo a su ex y presentar a Yaiza como su verdadero amor. Un comportamiento que muy pocos entendieron.

Y, desde que está Yaiza en la isla, se ha contagiado de esa violencia verbal de su chica que acaba de ser expulsada disciplinariamente por los insultos vertidos contra Asraf Beno.

Comentario desafortunado

Algunos dirán que Dios los crea y ellos se juntan porque Ginés no se queda atrás con los gestos o comentarios desafortunados. Esta semana le hemos visto imitando a Adara Molinero cada vez que es salvada por el público. Un baile que a pocos les hizo gracia.

Y por si no se hubiera ganado suficientes enemigos, ha soltado un comentario que muchos han calificado de machista: “Hoy en día las mujeres están más protegidas que el lince ibérico, si no Adara ya me iba a escuchar".

La reacción no se ha hecho esperar empezando por Maestro Joao que le criticaba en redes: “Fijaros que he escuchado y visto cosas en @Supervivientes y ni me pronuncio en contra porque no me interesa, pero la frase de Ginés: ‘Están más protegidas las mujeres AHORA que el lince Ibérico’ me da tanto asco que ya no hay por donde salvar un ser así. Vergonzoso”.

No ha sido el único, los mensajes en contra de este comentario no se han hecho esperar.

Esta semana no está nominado tras convertirse en líder, pero está claro que hay muchas ganas de verle seguir los pasos de Yaiza. Se ha librado porque la expulsión disciplinaria de su novia ha eliminado la expulsión semanal, pero veremos la próxima semana.